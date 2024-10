A maggio il presidente aveva dato per sicuro il prolungamento del dt. Ora è apparso meno certo: “Quando facciamo le cose ve le dico”

“Vagnati rinnova?”. Domanda secca a cui, nel post partita di Torino-Como, Urbano Cairo ha risposto così: “Vagnati… Quando facciamo le cose poi ve lo dico”. Ovvero, per quanto la trattativa sia a buon punto, non si è ancora arrivati al momento delle firme. Dichiarazioni che all’apparenza possono far pensare che non ci sia alcun dubbio sul fatto che Vagnati prolungherà ma che, invece, raccontano una frenata rispetto a quanto il presidente aveva affermato lo scorso 4 maggio, all’inaugurazione del primo campo al Robaldo. “Vagnati rinnoverà il contratto con noi”, aveva dichiarato in quel caso, senza che ci fosse una domanda specifica sul futuro del dt.

Rinnovo Vagnati: il confronto tra le dichiarazioni di Cairo

Da quel “Vagnati rinnoverà” sono trascorsi quasi sei mesi e, a oggi, il prolungamento del contratto non c’è ancora stato. Va comunque sottolineato che in questo arco di tempo Cairo e il dt hanno continuato a parlare del nuovo contratto ma il momento dell’annuncio non è ancora arrivato e il presidente, questa volta, non si è espresso con la stessa certezza dello scorso 4 maggio sul rinnovo del direttore tecnico.

Vagnati contestato in Torino-Como

A proposito di Vagnati, da segnalare che durante Torino-Como dalla Maratona si sono alzati alcuni cori di contestazione anche nei suoi confronti. La partita di venerdì è stata la prima della squadra granata tra le mura amiche dopo quelle infelici frasi pronunciate dal dt in diretta TV nel prepartita di Inter-Torino. “Ho lavorato per far capire ad Adams che uno step in Italia gli potesse fare bene, per poi tornare in Premier League o in Italia ma in club importanti”, aveva dichiarato il dirigente facendo infuriare i tifosi. E quei cori che la Maratona gli ha dedicato nel prepartita, tutt’altro che amichevoli, dimostrano che quelle parole non gli sono state perdonate.