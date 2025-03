Juventus-Torino la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

In occasione della 28esima giornata di questo campionato Primavera si disputerà il Derby della Mole. I granata hanno un disperato bisogno di vincere per cercare di arrivare in zona playoff e uscire da un momento di crisi profonda dopo la sconfitta contro il Verona per 0-5. La Juve è sicuramente in una posizione migliore ma ha comunque bisogno di vincere per blindare la sua posizione nei playoff e respingere le altre candidate. Segui la diretta della partita su Toro.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA PRIMAVERA DI JUVENTUS-TORINO

Primavera, Juventus-Torino: la diretta

35′ 10 minuti alla fine! Toro in partita!

34′ Corner battuto da Perciun sulla destra. Palla che arriva al limite dell’area e Cacciamani, al volo con il suo sinistro, fa un gran gol!

34′ GOOOOOOL DEL TORO! CACCIAMANI!

29′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Perciun al posto di Acar

27′ SOSTITUZIONI NELLA JUVENTUS: entrano Pugno e Pagnucco al posto di Merola e Ventre

25′ 20 minuti al termine

22′ Toro galvanizzato dal vantaggio

20′ AMMONITO Crapisto per fallo su Acar

19′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Rossi al posto di Djalo

18′ Calcio d’angolo battuto dalla destra. Sul secondo palo c’è una mischia. Mullen con il sinistro trova il guizzo giusto e la riapre!

18′ GOOOOOOL DEL TORO! MULLEN!

15′ Prova a reagire il Toro

11′ Acar! Con il sinistro sfiora il gol: para Zelezsny

10′ Fase molto confusa del match

8′ AMMONITO Mangiameli

4′ SOSTITUZIONE NELLA JUVENTUS: entra Rizzo al posto di Martinez

3′ Infortunio per Martinez

2′ AMMONITO Vacca per gol con fallo di mano

1′ Si riparte

1′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Mendes, Cacciamani e Mangiameli al posto di Marchioro, Krzyzanowski e Politakis

SECONDO TEMPO

46′ Finisce così il primo tempo 3-0 per la Juve

45′ 1 minuto di recupero

38′ Gol della Juve. Amaradio salta con una facilità disarmante Olsson e deposita il pallone in rete

36′ Occasione per il Toro con la giocata di Gabellini che calcia con il mancino ma ci arriva il portiere della Juve

33′ Cross in mezzo allontanato dalla difesa della Juve

32′ Buona giocata di Acar che viene tirato giù e guadagna punizione da zona cross

30′ Prova il Toro a spingere per accorciare le distanze ma la Juve si difende bene

23′ Calcio d’angolo battuto verso Gabellini che però non inquadra la porta

22′ Prova il Toro a rispondere con Gabellini che calcia con il mancino, trova la deviazione e il calcio d’angolo

18′ Gol della Juve. Gol di Vacca, raddoppia la Juve. Difesa del Toro veramente poco organizzata che si fa sorprendere in continuazione dall’attacco bianconero

14′ Gol della Juve. Segna Boufandar a conclusione di un’ottima azione costruita da Vacca e Amaradio

8′ Ottima occasione per il Toro con Krzyzanowaski che imbuca per Gabellini ma l’ottima uscita del portiere della Juve vanifica tutto

7′ Prova a rispondere la Juve che attacca e guadagna un corner ma lo batte male

2′ Ci prova subito il Toro che nei primi 2 minuti ha già cercato di fare male 2 volte da calcio d’angolo

1′ Inizia il Derby della Mole

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle ore 13

Primavera, Juventus-Torino 3-2: il tabellino

Marcatori: 14′ pt Boufandar (J); 18′ pt Vacca (J); 38′ pt Amaradio (J), 18′ st Mullen (T), st 34′ Cacciamani (T)

Ammoniti: st 2′ Vacca (J), st 8′ Mangiameli (T), st 20′ Crapisto (J)

Juventus (4-3-3): Zelezny; Savio, Martinez (st 4′ Rizzo), Verde, Ventre (st 27′ Pagnucco); Boufandar, Ripani, Crapisto; Vacca, Merola (st 27′ Pugno), Amaradio. A disp. Radu, Montenero, Biliboc, Grelaud, Sosna, Keutgen, Djahl, Lopez. All. Padoin (Magnanelli squalificato)

Torino (4-2-3-1): Siviero; Marchioro (st 1′ Mendes), Mullen, Olsson, Krzyzanowski (st 1′ Cacciamani), Dalla Vecchia, Djalo (st 19′ Rossi); Jatta, Acar (st 29′ Perciun), Politakis (st 1′ Mangiameli); Gabellini. A disp. Plaia, Desole, Zaia, Sabone, Franzoni, Dimitri. All. Tufano.

Primavera, Juventus-Torino: il prepartita

Ore 12.20 Riscaldamento in corso all’Ale&Ricky di Vinovo: le squadre sono in campo con i rispettivi staff per le operazioni di riscaldamento. Cielo nuvoloso che minaccia pioggia a Vinovo: fra meno di 45 minuti il fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Torino.

Ore 12 Le squadre sono arrivate al campo dove si giocherà quest’attesissima sfida. Manca solo più un ora al calcio d’inizio. Presto i giocatori entreranno in campo per il riscaldamento prepartita e poi saranno pronti per iniziare.

Primavera, Juventus-Torino: dove vederla in tv

Juventus-Torino Primavera è trasmessa in diretta TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Oppure in streaming sul sito di Sportitalia

Primavera, Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Juventus: Zelezny; Martinez; Boufandar; Ripani; Ventre, Crapisto, Vacca, Verde, Merola, Savio, Amaradio A disp. Radu, Pugno, Montenero, Pagnucco, Biliboc, Grelaud, Sosna, Keutgen, Rizzo, Djahl, Lopez. All. Padoin (Magnanelli squalificato)

Torino (4-2-3-1): Siviero; Marchioro, Mullen, Olsson, Krzyzanowski, Dalla Vecchia, Djalo, Jatta, Acar, Politakis, Gabellini A disp. Plaia, Desole, Rossi, Perciun, Zaia, Sabone, Mendes, Cacciamani, Mangiameli, Franzoni, Dimitri All. Tufano.