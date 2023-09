Inter-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

La quinta giornata del campionato Primavera 1 si apre con la partita del Toro. I granata affronteranno l’Inter di Cristian Chivu: calcio d’inizio in programma venerdì 29 settembre alle ore 15:00, presso il Konami Sports Center di Milano. Dopo tre pareggi di fila, la squadra allenata da Giuseppe Scurto vuole tornare alla vittoria. Sfida non facile contro i nerazzurri, che in 4 partite hanno raccolto ben 10 punti e si trovano al secondo posto, sotto al Milan capolista.

Primavera: Inter-Torino, la diretta

35′ Cross di Quieto sulla sinistra: Kamte con il destro non sbaglia

35′ Raddopia l’Inter con Kamate

35′ Njie! Cross di Padula per Njie che stacca di testa: palla alta

32′ Fallo di Silva in mezzo al campo

30′ Traversa di Savva!

30′ Corner per il Toro, ma nulla di fatto

28′ Bianay Balcot! Contropiede del Toro, il tiro del 2 granata è parato

25′ Cooling break

22′ Savva! Il suo tiro di mancino è parato da Calligaris

20′ Fallo di Ciammaglichella

17′ Prova a reagire il Torino con determinazione

14′ Abati aveva parato il rigore e la ribattuta di Spinacce! Ma poi sul terzo tentativo di Di Maggio non può nulla

14′ Vantaggio dell’Inter con Di Maggio

13′ Fallo di Dellavalle su Di Maggio: RIGORE per l’Inter

12′ Si alzano i ritmi della partita

10′ Ottimo lavoro difensivo di Bianay Balcot

7′ Savva chiuso da Motta in avanti

3′ Gira palla il Toro

1′ Si parte! Primo pallone mosso dai granata!

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte

Calcio d’inizio alle ore 15:00

Primavera, Inter-Torino 1-0: il tabellino

Marcatore: pt 14′ Di Maggio (r, I)

Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz, Motta; Di Maggio, Bovo, Berenbruch; Quieto, Spinacce, Kamate. A disposizione: Tommasi, Zamarian, Guercio, Vedovati, Maye, Ricordi, Miconi, Diallo, De Pieri, Mosconi. Allenatore: Chivu.

Torino (4-3-3): Abati; Bianay Balcot, Rettore, Dellavalle, Antolini; Ciammaglichella, Ruszel, Silva; Savva, Padula, Njie. A disposizione: Bellocci, Mahari, Acar, Desole, Longoni, Mendes, Gabellini, Dalla Vecchia, Muntu, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Primavera, Inter-Torino: il prepartita

Ore 14:00 Un’ora al fischio d’inizio di Inter-Torino, gara valida per la giornata 5 del campionato Primavera 1. I giocatori delle due squadre sono arrivati al Konami Sports Center di Milano, dove si svolgerà il match. A breve scenderanno in campo per il riscaldamento prepartita. L’obiettivo del Torino è chiaro: tornare alla vittoria dopo tre pareggi di fila.

Primavera, Inter-Torino: dove vederla in TV e streaming

Inter-Torino Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia.

Primavera, Inter-Torino: le formazioni ufficiali

