Il capitano della Primavera Dellavalle ha subito un infortunio nella gara contro l’Inter e dovrà sottoporsi ad accertamenti

Brutte notizie per il Torino Primavera e per Giuseppe Scurto. Alessandro Dellavalle, infatti, ha subito un brutto infortunio nella seconda frazione di gioco della gara contro l’Inter e ha abbandonato il campo in barella. Sono ore di apprensione per il capitano, che nelle prossime ore dovrà sottoporsi a degli esami strumentali per capire con precisione l’entità del suo infortunio.