Torino Primavera che si prepara a scendere in campo domenica 8 ottobre: l’avversario è il Lecce di Coppitelli

Dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro l’Inter di Chivu, il Torino Primavera si prepara a tornare in campo. Nella 6^ giornata di campionato Primavera 1, l’avversario è il Lecce di Coppitelli. Lo scorso anno i giallorossi hanno dominato il campionato: prima arrivando primi in regular season e poi vincendo i playoff, laureandosi campioni d’Italia. Adesso però, le cose stanno andando diversamente. Infatti dopo 5 giornate, la squadra di Coppitelli si trova al terzultimo posto in classifica. Solo 3 punti nelle prime 5 partite, frutto di 3 pareggi e 2 sconfitte. I granata devono fare attenzione, in quanto i campioni in carica non hanno ancora vinto in campionato. Calcio d’inizio in programma domenica 8 ottobre, alle ore 15:00, al “Campo Valentino Mazzola” di Orbassano.

Una partenza mediocre

Anche per il Torino, che lo scorso anno è arrivato secondo in regular season e ha poi perso la semifinale playoff contro la Fiorentina, non è stata una super partenza. I punti raccolti sono 6 in 5 partite per i ragazzi di Scurto, che hanno vinto solo la prima partita. Il problema principale del Toro riguarda la gestione del risultato: spesso e volentieri i granata vanno in vantaggio, ma poi si fanno rimontare. Adesso in casa, l’obiettivo è quello di tornare alla vittoria, battendo il Lecce.