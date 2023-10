Torino-Lecce, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torna in campo il Torino Primavera, e lo fa affrontando i campioni in carica del Lecce presso l’Impianto Sportivo “Valentino Mazzola” di Orbassano. I torelli tornano in campo dopo la brutta sconfitta subita all’ultimo turno per 4-0 contro l’Inter di Chivu. Il Lecce, invece, ha iniziato il campionato in modo negativo ed è anche reduce dalla sconfitta in Youth League contro l’Olympiakos.

Primavera, Torino-Lecce: il prepartita

Ore 14:00 Manca un’ora al fischio d’inizio della sfida tra Torino e Lecce Primavera, con le squadre che a breve scenderanno in campo per il riscaldamento. Buona chance di tornare alla vittoria per i granata, contro i salentini che, nonostante siano campioni in carica, hanno perso diversi pezzi pregiati.

Primavera, Torino-Lecce: le formazioni ufficiali

Primavera, Torino-Lecce: dove vederla in TV e streaming

Torino-Lecce Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia.