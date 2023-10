Le parole del tecnico della Primavera granata Giuseppe Scurto dopo Torino-Lecce, terminata 6-1 a favore dei suoi

Un roboante 6-1 per il Torino Primavera, che torna alla vittoria contro il Lecce di Coppitelli. Prestazione positiva da parte dei granata, che il tecnico Giuseppe Scurto commenta così: «È una vittoria importante perché dà fiducia e autostima a tutto il gruppo. Anche in questo periodo siamo rimasti sereni perché le prestazioni non sono mai mancate a parte il secondo tempo contro l’Inter. Per me e lo staff l’aspetto più importante è la crescita dei ragazzi che abbiamo a disposizione. Siamo stati bravi a concretizzare le occasioni, abbiamo avuto la giusta fame per chiudere la partita. Il Lecce è una squadra dal grande valore con tanti giocatori che hanno vinto il campionato nella scorsa stagione. Siamo stati molto bravi a tenere alto il ritmo e l’intensità per tutti i 90’ minuti».