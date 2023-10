Torna in campo anche il Torino Primavera: lunedì 23 ottobre la sfida in trasferta alla Sampdoria di Sassarini

Oltre alla Serie A, dopo la sosta dedicata alle Nazionali, torna in campo anche la Primavera del Torino in Primavera 1. Settima giornata di campionato che mette di fronte i ragazzi di Giuseppe Scurto alla Sampdoria di David Sassarini. Calcio d’inizio in programma domani alle 17 allo Stadio Comunale 3 Campanili di Bogliasco. Dopo la pesante sconfitta per 0-4 contro l’Inter di Chivu, il Toro si è rialzato alla grande, battendo per 6-1 in casa il Lecce. Dopo aver ritrovato le proprie certezze, ora i granata vanno a caccia di conferme. Al momento il Torino è ottavo in classifica, con 9 punti fatti. 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, con 14 gol fatti e 12 gol subiti. Le certezze del Toro sono rappresentate da Dellavalle, Ruszel, Savva, Silva, Ciammaglichella e Njie.

La Sampdoria: il percorso in campionato

La Sampdoria in estate ha cambiato allenatore, ma non è partita male. Si trova infatti all’undicesimo posto, con 8 punti. 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con 10 gol fatti e 11 gol subiti. Rispetto all’anno scorso, non c’è più un bomber come Montevago (andato in prestito in Serie C al Gubbio), ma ci sono Luca Polli (punta centrale) e Gabriele Alesi (ala destra). Sfida che non sarà facile per il Toro.