Sampdoria-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

La settima giornata del campionato Primavera 1 si chiude con la partita del Toro. I granata affronteranno la Sampdoria di David Sassarini: calcio d’inizio in programma lunedì 23 ottobre alle ore 17:00, presso lo Stadio 3 Campanili di Bogliasco. Dopo la vittoria contro il Lecce per 6-0, la squadra allenata da Giuseppe Scurto vuole confermarsi. Sfida non facile contro i blucerchiati, che si trovano all’undicesimo posto con 8 punti. Il Toro invece è ottavo con 9 punti.

Primavera: Sampdoria-Torino, la diretta

42′ Rigore per la Samp. Fallo di mano di Bianay Balcot

40′ Blucerchiati che provano a reagire

36′ Azione replay di quella al 27′, ma questa volta la palla entra!

36′ GOOOOOOL DEL TORINO! CIAMMAGLICHELLA!

33′ Savva! Il suo mancino è parato da Tantalocchi

30′ Porzi mette in mezzo, nessuno ci arriva

27′ Ciammaglichella! Cross di Bianay Balcot dalla destra, il 17 stacca di testa ma manda di poco fuori

25′ Ci prova Alesi, chiude Bianay Balcot

23′ Ci prova Padula con il destro, Tantalocchi blocca

19′ Ottima chiusura difensiva di Rettore

17′ Girano palla i padroni di casa

13′ Fallo di mano di Langella

11′ Ritmi bassi adesso

7′ Fase di studio delle due squadre

4′ Savva! Il suo tiro è parato da Tantalocchi

4′ Piove molto a Bogliasco

2′ Fallo di Alesi, ripartono i granata

1′ Gol del Torino con Njie, ma è fuorigioco

1′ Si parte! Muove palla il Toro

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 17:00

Primavera, Sampdoria-Torino 0-1: il tabellino

Marcatore: pt 36′ Ciammaglichella (T)

Sampdoria: Tantalocchi, Valisena, Pellizzaro, Conti, Costantino, Ntanda, Lemina, Alesi, Polli, Porzi, Langella. A disposizione: Gentile, Porcu, Uberti, Pozzato, Leonardi, Djalti, D’Amore, Georgiadis, Devic, Buyla. Allenatore: Sassarini.

Torino (4-4-2): Abati; Bianay Balcot, Dellavalle, Rettore, Antolini; Savva, Ruszel, Silva, Ciammaglichella; Njie, Padula. A disposizione: Brezzo, Bellocci, Acar, Perciun, Longoni, Mendes, Bonadiman, Gabellini, Zaia, Dalla Vecchia, Franzoni. Allenatore: Scurto.

Primavera, Sampdoria-Torino: il prepartita

Ore 16:00 Un’ora al fischio d’inizio di Sampdoria-Torino, gara valida per la giornata 7 del campionato Primavera 1. I giocatori delle due squadre sono arrivati allo Stadio 3 Campanili di Bogliasco, dove si svolgerà il match. A breve scenderanno in campo per il riscaldamento prepartita. L’obiettivo del Torino è chiaro: dare continuità al 6-0 contro il Lecce.

Primavera, Sampdoria-Torino: dove vederla in TV e streaming

Sampdoria-Torino Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia.

Primavera, Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

Sampdoria: Tantalocchi, Valisena, Pellizzaro, Conti, Costantino, Chilafi, Lemina, Alesi, Polli, Porzi, Langella. A disposizione: Gentile, Porcu, Uberti, Pozzato, Leonardi, Ntanda, Djalti, D’Amore, Georgiadis, Devic, Buyla. Allenatore: Sassarini.

Torino: Abati, Bianay Balcot, Ruszel, Rettore, Savva, Padula, Ciammaglichella, Silva, Dellavalle, Njie, Antolini. A disposizione: Brezzo, Bellocci, Acar, Perciun, Longoni, Mendes, Bonadiman, Gabellini, Zaia, Dalla Vecchia, Franzoni. Allenatore: Scurto.