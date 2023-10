Frosinone-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Domenica di calcio giocato in casa Torino, con la Primavera che scende in campo a Frosinone per affrontare i ciociari di Angelo Gregucci. Calcio d’inizio in programma alle ore 11. Sfida importante, che i torelli devono vincere per risalire la classifica dopo la brutta sconfitta della scorsa settimana per 3-1 contro la Sampdoria. In questo momento i ragazzi di Scurto si trovano all’11° posto, mentre il Frosinone è ultimo con un solo punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI FROSINONE-TORINO PRIMAVERA

Primavera, Frosinone-Torino: la diretta

Calcio di inizio alle ore 11:00

Primavera, Frosinone-Torino: il prepartita

Ore 10:00 Manca un’ora al fischio di inizio della sfida tra Frosinone e Torino Primavera. Le due squadre sono già arrivate al campo, e si trovano in questo momento negli spogliatoi per gli ultimi dettagli prima di scendere in campo per effettuare il riscaldamento.

Primavera, Frosinone-Torino: dove vederla in TV e streaming

Frosinone-Torino Primavera sarà trasmessa su Solocalcio, canale disponibile sull’app di Sportitalia, la quale ha i diritti del campionato.

Primavera, Frosinone-Torino: le formazioni ufficiali

Frosinone: Avella, Romano, Kamensek, Milazzo, Mezsargs, Dixon, Boccia, Giunashvili, Stoyanov, Paura, Amerighi. A disposizione: Lagonigro, Stefanelli, Severino, Evangelisti, Totti, Molignano, Shkambaj, Aromatico, Fiorito, Antoci. Allenatore: Gregucci.

Torino: Abati, Bianay Balcot, Ruszel, Rettore, Savva, Acar, Padula, Dellavalle, Dalla Vecchia, Franzoni, Antolini. A disposizione: Bellocci, Ciammaglichella, Perciun, Longoni, Mendes, Gabellini, Zaia, Njie, Keita, Muntu, Rossi. Allenatore: Scurto.