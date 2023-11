Dopo l’incredibile vittoria in rimonta sul Frosinone, i ragazzi di Scurto vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva contro il Bologna

Il Torino Primavera si prepara ad affrontare il Bologna, nella gara valida per la nona giornata del campionato Under19. I ragazzi di Scurto hanno vissuto un inizio di stagione piuttosto complicato: nelle prime otto giornate sono arrivate infatti solamente tre vittorie, di cui due piuttosto a fatica. Un andamento completamente diverso rispetto alla scorsa stagione, in cui i granata erano stati protagonisti nei playoff scudetto. Avvio ancor più difficile il periodo del Bologna di Luca Vigiani, che ha rimediato 5 sconfitte e due pareggi nelle ultime otto giornate di campionato.

Come arriva il Torino

Il Toro arriva al match in nona posizione in classifica, a quota 12 punti e a -2 dal Cagliari, che occupa l’ultima posizione utile alla qualificazione playoff. I ragazzi di Scurto sono reduci da due trasferte sui campi della Sampdoria e del Frosinone. Contro i giallazzurri Ciammaglichella e compagni sono riusciti per la prima volta in stagione a ribaltare il risultato dopo essere andati in svantaggio, conquistando i tre punti dopo la sconfitta contro i blucerchiati. Ora sarà importante tornare a vincere in casa, dopo il 6-1 contro il Lecce. L’avversario è assolutamente alla portata e in crisi di risultati.

Come arriva il Bologna

Avvio di stagione da incubo per i rossoblù di Vigiani. Se nel match d’esordio contro il Frosinone era arrivata una convincente vittoria, nelle successive sette gare gli emiliani sono incappati in cinque sconfitte e due pareggi. Un vero e proprio periodo di crisi dal quale il Bologna sembra non saper uscire. Ma occhio a non sottovalutare gli avversari: il Toro dovrà giocare una partita di attenzione e sacrificio, contro un avversario che ha fame di punti e che venderà cara la pelle in cerca di riscatto.