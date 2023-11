Torino-Bologna, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Campionato Primavera 1 2023/2024 che è giunto alla sua nona giornata. Alle 15:00 il fischio d’inizio di Torino-Bologna presso il “Campo Valentino Mazzola” di Orbassano. I rossoblù, allenati da Luca Vigiani, si trovano al 15^ posto in classifica a 5 punti. Per loro 1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte con 10 gol fatti e 14 subiti. I granata invece, dopo la rimonta contro il Frosinone, sono al 9^ posto con 12 punti. Per i ragazzi di Scurto 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con 18 gol fatti e 17 gol subiti. Il Toro è superiore, ma la gara non è da sottovalutare.

Primavera, Torino-Bologna 2-0: il tabellino

Marcatori: pt 26′ Dellavalle (T), st 12′ Padula (T)

Ammoniti: pt 36′ Rosetti (B), pt 45+2′ Savva (T), st 29′ Ravaglioli (B), st 39′ Gabellini (T), st 42′ Carretti (B)

Torino (4-3-3): Abati; Bianay Balcot, Rettore, Dellavalle, Antolini; Dalla Vecchia, Ruszel, Ciammaglichella (st 33′ Longoni); Savva (st 42′ Franzoni), Padula (st 33′ Gabellini), Njie (st 42′ Acar). A disposizione: Bellocci, Galantai, Perciun, Mendes, Bonadiman, Zaia, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Bologna: Bagnolini, Menegazzo (st 21′ Carretti), Hodzic (st 13′ Amey), Cesari (st 13′ Ravaglioli), Rosetti, Svoboda, Diop, Mercier, Baroncioni, Byar, Mangiameli (st 33′ Ebone). A disposizione: Pessina, Gasperini, Busato, Schiavoni, Lai, Tonin. Allenatore: Vignati.

Primavera, Torino-Bologna: la diretta

45+5′ Finisce qui! Vince il Toro!

45+2′ Ci prova il Bologna, ma manca poco ormai

45′ Sono 5 i minuti di recupero

42′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Acar e Franzoni al posto di Njie e Savva

42′ AMMONITO Carretti per fallo su Antolini

40′ ABATI PARA IL RIGORE! Diop calcia bene, ma Abati para il rigore!

39′ Rigore per il Bologna: fallo di Antolini su Ebone

39′ AMMONITO Gabellini nel Torino

38′ Super azione di Savva, che viene però fermato da Amey

33′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Gabellini e Longoni al posto di Padula e Ciammaglichella

33′ SOSTITUZIONE NEL BOLOGNA: entra Ebone al posto di Mangiameli

31′ Manca poco al termine: il Toro è chiuso dietro

29′ AMMONITO Ravaglioli per fallo su Padula

28′ Diop batte una punizione sulla trequarti: palla sulla barriera

27′ Cross di Mangiameli, non ci arriva nessuno

24′ Fallo di Ruszel su Rosetti

21′ SOSTITUZIONE NEL BOLOGNA: entra Carretti al posto di Menegazzo

18′ Toro che dopo il 2-0 controlla il match

17′ Fallo su Dalla Vecchia

13′ SOSTITUZIONI NEL BOLOGNA: entrano Ravaglioli e Amey al posto di Cesari e Hodzic

12′ Imbucata di Savva per Padula che con due tocchi supera Bagnolini e mette dentro

12′ GOOOOOOL DEL TORO! PADULA!

9′ Njie! Il numero 29 fa girare il destro: palla fuori di poco

8′ Ci prova Byar, tiro murato

5′ Gira palla il Toro

1′ Sbaglia il Bologna in costruzione: Padula sfiora con il destro il 2-0!

1′ Si riparte! Muove palla il Bologna

SECONDO TEMPO

45+2′ Finisce qui il primo tempo

45+2′ AMMONITO Savva nel Torino

45′ Sono 2 i minuti di recupero

44′ Piccolo parapiglia tra Njie e Mercier, ma tutto risolto

43′ Tiro di Njie murato

42′ Ci prova Antolini dalla distanza: palla alta

40′ Si porta in avanti il Bologna, alla ricerca del pareggio

36′ AMMONITO Rosetti nel Bologna, per fallo su Ciammaglichella

34′ Mette in mezzo Ciammaglichella, ma non ci arriva nessuno

32′ Si alzano i ritmi adesso

29′ Torino che continua ad attaccare

26′ Angolo per il Toro: Dalla Vecchia appoggia per Ruszel che mette dentro e Dellavalle di testa fa centro!

26′ GOOOOOOL DEL TORO! DELLAVALLE!

24′ Va via Cesari sulla destra, superando Antolini, ma poi nulla di fatto

21′ Toro che non riesce a palleggiare come vorrebbe

19′ Fallo di Ruszel su Diop: punizione per il Bologna

18′ Fallo di Rosetti su Savva

17′ Riprende il gioco

16′ Gioco fermo per un contrasto tra Diop e Savva

15′ Colpo di testa di Savva, blocca Bagnolini

14′ Abati! Super parata sul colpo di testa di Mercier

11′ Pericoloso Menegazzo sulla sinistra

10′ Calcio d’angolo per il Bologna battuto da Cesari, non ci arriva nessuno

8′ Fallo di mano, in attacco, di Savva

7′ Questa volta cross di Njie dalla sinistra: Ciammaglichella manda alto di testa

5′ Fase di studio delle due squadre

1′ Cross di Ciammaglichella dalla destra, Padula stacca di testa ma palla fuori

1′ Si parte! Muove palla il Toro

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 15:00

Primavera, Torino-Bologna: il prepartita

Ore 14:00 Un’ora al fischio d’inizio di Torino-Bologna, gara valida per la giornata 9 del campionato Primavera 1. I giocatori delle due squadre sono arrivati al “Campo Valentino Mazzola” di Orbassano, dove si svolgerà il match. A breve scenderanno in campo per il riscaldamento prepartita. L’obiettivo del Torino è chiaro: dare continuità alla vittoria di Frosinone.

Primavera, Torino-Bologna: dove vederla in TV e streaming

Torino-Bologna Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia.

Primavera, Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Abati; Bianay Balcot, Rettore, Dellavalle, Antolini; Dalla Vecchia, Ruszel, Ciammaglichella; Savva, Padula, Njie. A disposizione: Bellocci, Acar, Galantai, Perciun, Longoni, Mendes, Bonadiman, Gabellini, Zaia, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Bologna: Bagnolini, Menegazzo, Hodzic, Cesari, Rosetti, Svoboda, Diop, Mercier, Baroncioni, Byar, Mangiameli. A disposizione: Pessina, Gasperini, Caretti, Amey, Ebone, Busato, Ravaglioli, Schiavoni, Lai, Tonin. Allenatore: Vignati.