Alessandro Dellavalle sta facendo una stagione super in Primavera: gol e solidità difensiva lo caratterizzano sempre di più

Oltre ad Alessandro Buongiorno, leader spirituale e sul campo della Prima Squadra, a Torino c’è un altro Alessandro: Dellavalle. Anche lui di Torino, creciuto a Torino e del Toro, è il capitano della Primavera di Scurto. Dopo la scorsa stagione, in cui è stato inserito nella top 11 del campionato Primavera 1, quest’anno sta facendo ancora meglio ed è una certezza. Anche in termini di gol, per essere un difensore, è devastante. Quest’anno ha giocato 9 partite, sempre titolare, e i suoi numeri sono questi: 4 gol, 3 assist e 0 cartellini presi. E quelle quattro reti coincidono con le vittorie del Toro Primavera di quest’anno. Insomma, quando segna Dellavalle, la squadra di Scurto vince. Numeri più che positivi, per un ragazzo che in estate si è anche laureato campione d’Europa Under 19 con la Nazionale Italiana. Il futuro, tutto da scrivere, è dalla sua parte.

Le parole su Buongiorno e sull’attacco

Grinta e determinazione al servizio del Toro. La Prima Squadra è lì, le porte sono aperte: Dellavalle ha svolto il ritiro a Pinzolo con Juric ed è stato già convocato in Prima Squadra. Manca solo più l’esordio. Queste le sue parole dal ritiro: “Il paragone con Buongiorno mi rende orgoglioso, è una mia fonte di ispirazione. Spero un giorno di diventare come lui. Il prossimo obiettivo è esordire con la maglia del Torino”. Poco fa, il giovane ha anche detto: “Fin da bambino mi porto la caratteristica di fare gol, in quanto facevo l’attaccante al Chisola“.