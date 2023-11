Dopo la seconda vittoria consecutiva i granata di Scurto vogliono risalire la classifica nello scontro diretto contro la Lazio

Così come la prima squadra, il Torino Primavera di Scurto si prepara ad affrontare la prossima gara di campionato con due vittorie consecutive all’attivo. Dopo un inizio di stagione difficile, infatti, i torelli si sono ripresi quasi del tutto, ottenendo 6 punti pesanti nelle sfide contro Frosinone e Bologna, due squadre che galleggiano nella parte bassa della classifica. Nella giornata di sabato 11 novembre, alle ore 11, Dellavalle e compagni faranno visita alla Lazio, in questo momento terza a tre lunghezze di distanza.

Come arriva il Torino

I granata, come detto, avevano iniziato male la stagione nonostante la vittoria pirotecnica del 1° turno contro il Genoa. Da lì sono infatti arrivati 3 pareggi consecutivi e una sconfitta, che hanno abbassato l’entusiasmo della squadra. La grande vittoria per 6-1 contro i campioni in carica del Lecce ha rialzato gli umori, smorzati nuovamente in seguito al 3-1 subito contro una modesta Sampdoria. Era in quel momento che serviva una reazione, che la banda di Scurto ha avuto vincendo per 2-3 in casa del Frosinone con due gol arrivati dal 90′, prima di battere anche il Bologna per 2-0 e piazzarsi momentaneamente al 7° posto in classifica a 15 punti, uno in meno rispetto alla zona playoff.

Cosa c’è da sapere sulla Lazio

I biancocelesti, dal canto loro, stanno vivendo un super momento. L’ultima e unica sconfitta, infatti, risale alla 1ª giornata di campionato, ciò significa che sono arrivati 8 risultati utili consecutivi. In questo momento la squadra allenata da Stefano Sanderra si trova al 3° posto in classifica, a +3 dai granata e a 5 punti di ritardo dal 1° posto occupato dall’Inter. Tante individualità presenti in rosa, tra cui spicca il giovane 17enne portoghese Sanà Fernandes, capocannoniere della squadra con 3 gol. Sono 11 i giocatori fin qui andati in rete, motivo per cui la difesa dovrà stare attenta particolarmente in ogni situazione. Anche mister Sanderra gioca con il 4-3-3, facendo sì che i due moduli saranno a specchio. Per questo motivo, molto probabilmente la gara sarà decisa da giocate individuali.