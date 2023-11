Lazio-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Campionato Primavera 1 2023/2024 che è giunto alla sua decima giornata. Alle ore 11:00 il fischio d’inizio di Lazio-Torino presso il “Campo Mirko Fersini” di Roma. I biancocelesti, allenati da Stefano Sanderra, si trovano al 3^ posto in classifica a 18 punti. Per loro 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta con 11 gol fatti e 7 subiti. I granata invece, dopo la vittoria contro il Bologna, sono al 7^ posto con 15 punti. Per i ragazzi di Scurto 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con 20 gol fatti e 17 gol subiti. Sfida non facile contro una squadra, neopromossa, che sta sorprendendo tutti.

Primavera, Lazio-Torino: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI LAZIO-TORINO

Calzio d’inizio alle ore 11:00

Primavera, Lazio-Torino 0-0: il tabellino

Lazio: Magro, Bordon, Milani, Bedini, Sana Fernandes, Di Tommaso, D’Agostini, Napolitano, Ruggeri, Dutu, Gonzalez. A disposizione: Renzetti, Sardo, Petta, Yordanov, Serra, Tredicine, Sulejmani, Marini, Cappelli, Zazza, Nazzaro. Allenatore: Sanderra.

Torino (4-3-2-1): Abati; Bianay Balcot, Dellavalle, Rettore, Antolini; Ciammaglichella, Ruszel, Dalla Vecchia; Savva, Njie; Padula. A disposizione: Bellocci, Acar, Galantai, Longoni, Mendes, Gabellini, Zaia, Keita, Muntu, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Primavera, Lazio-Torino: il prepartita

Lazio-Torino è gara valida per la giornata 10 del campionato Primavera 1. I giocatori delle due squadre sono arrivati al “Campo Mirko Fersini” di Roma, dove si svolgerà il match. Dopo il riscaldamento le due squadre scenderanno in campo. Nel Torino gioca Padula come punta centrale, supporto da Savva e Njie. L’obiettivo del Torino è chiaro: vincere per puntare il terzo posto.

Primavera, Lazio-Torino: le formazioni ufficiali

Lazio: Magro, Bordon, Milani, Bedini, Sana Fernandes, Di Tommaso, D’Agostini, Napolitano, Ruggeri, Dutu, Gonzalez. A disposizione: Renzetti, Sardo, Petta, Yordanov, Serra, Tredicine, Sulejmani, Marini, Cappelli, Zazza, Nazzaro. Allenatore: Sanderra.

Torino (4-3-2-1): Abati; Bianay Balcot, Dellavalle, Rettore, Antolini; Ciammaglichella, Ruszel, Dalla Vecchia; Savva, Njie; Padula. A disposizione: Bellocci, Acar, Galantai, Longoni, Mendes, Gabellini, Zaia, Keita, Muntu, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Primavera, Lazio-Torino: dove vederla in TV e streaming

Lazio-Torino Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia.