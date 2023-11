Dal quasi trionfo nella scorsa stagione ai prestiti in questa: come stanno andando gli ex Primavera granata

Il campionato Primavera, ovviamente, è molto diverso da quelli professionistici. Il salto di qualità è assolutamente evidente, così come lo è anche l’aggiornamento dal punto di vista atletico e fisico. Per questo motivo, una volta finito il percorso nel settore giovanile, la stragrande maggioranza di giocatori viene ceduta in prestito in leghe minori prima di poter esordire in Serie A, per valutare a che punto è il loro sviluppo. È il caso, per esempio, di quattro ex Primavera granata, che dopo aver sfiorato la finale scudetto nella scorsa stagione, in quest’annata sono stati ceduti in prestito per farsi le ossa, in modo da tornare più preparati la prossima estate al Filadelfia.

Più panchina che minuti: come stanno andando i giovani in prestito

Tra i giocatori ceduti si hanno Passador, Dembelé, Weidmann e Caccavo. Il portiere, titolare indiscusso dei torelli di Scurto della scorsa stagione, quest’anno è passato al Rimini, con cui però non conta nemmeno una presenza in campionato. Una sola partita giocata, in Coppa Italia Serie C e conclusa con una porta inviolata, che però non ha a quanto pare convinto l’allenatore a garantirgli le chiavi della porta. Passando alla difesa c’è Dembelé, il terzino assist-man che con molti passaggi vincenti ha contribuito a far aalire la classifica dei giovani granata. L’esperienza del francese sembra dare in questo momento i frutti sperati, in quanto il Venezia, in cui gioca, si trova al 2° posto in Serie B e lui nelle ultime partite ha racimolato 4 presenze, seppur entrando dalla panchina. Al ragazzo può far bene respirare l’aria d’alta classifica. In Olanda, esattamente al Waalwijk, è stato ceduto Weidmann, centrocampista. Tre presenze per lui, per un totale di 58 minuti. Troppo poco, considerando come la sua squadra si trovi a un passo dalla zona retrocessione. Infine Caccavo, che nella scorsa annata ha segnato 6 gol. L’attaccante barese è passato alla Pergolettese, e ha giocato fin qui 9 partite tra titolarità e ingressi dalla panchina. Nei 512 minuti messi a referto, però, la punta non ha ancora trovato una rete, che a questo punto manca dalla scorsa stagione.