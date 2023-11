Dopo la sconfitta rimediata sul campo della Lazio, il Torino Primavera cerca il riscatto contro la Fiorentina

Il Torino si prepara a tornare in campo. I ragazzi di Scurto ospiteranno la Fiorentina per l’11ª giornata del campionato Primavera. Il Toro è reduce dalla sconfitta sul campo della Lazio, decisa dalle reti di D’Agostini e Gonzalez, una per tempo. Una gara in cui si è spesso reso pericoloso, ma senza riuscire ad arginare le ripartenze biancocelesti. Ora per i granata c’è la gara contro la Fiorentina per provare a riprendere la giusta marcia in campionato e smuovere la classifica, che li vede in 9ª posizione.

Come sta la Fiorentina

Una Fiorentina nettamente in difficoltà in queste ultime settimane, che ha collezionato 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4 gare. La classifica a tal proposito piange: i viola si trovano in 15ª posizione a quota 7 punti, a +6 dall’ultimo posto che vale la retrocessione in Primavera2. Il nuovo allenatore Galloppa non è ancora riuscito a ingranare durante i suoi primi mesi sulla panchina toscana. Certo è che l’eredità raccolta dall’ex calciatore del Parma è di tutto rispetto: Alberto Aquilani, che ha sposato in estate il progetto del Pisa, ha portato il club a vincere la bellezza di 5 trofei, tra cui 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe. Aquilani era anche riuscito a guidare la Fiorentina alle fasi finali del campionato Primavera, dopo tanti anni di assenza. I suoi ragazzi erano poi stati eliminati dal Lecce, ma il percorso era stato di grandissimo livello. Ora la squadra di mister Galloppa troverà il Torino di Scurto, con l’intento di tornare alla vittoria dopo quasi un mese di astinenza. Una vittoria necessaria ai fini della classifica, che comincia a essere molto preoccupante.