Alessandro Dellavalle, difensore del Torino Primavera, è stato premiato con il premio Cozzolino. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Ex Calciatori Granata e il giocatore ha rilasciato le dichiarazioni che seguono.

Le parole di Dellavalle

Dellavalle ha detto: “Ringrazio mister Asta per le parole, è stata una tua fortuna non allenarmi, credimi. Fin da bambino mi porto la caratteristica di fare gol, in quanto facevo l’attaccante al Chisola. Poi sono passato a fare il difensore centrale e sono arrivato al Toro per giocare in questo ruolo e adesso è una vita che lo faccio”.