Nella giornata di oggi, mercoledì 4 ottobre, si svolge la premiazione del Pallone Granata e del premio Cozzolino

L’Associazione Ex Calciatori Granata, nel grattacielo della Regione Piemonte, premia il migliore giocatore del Torino del campionato 2022/2023 con il Pallone Granata: Alessandro Buongiorno. Inoltre viene premiato anche un giocatore della Primavera, Alessandro Dellavalle, con il premio Cozzolino. Di seguito la diretta dell’evento.

La diretta della premiazione

Ore 19:18 Termina l’avento

Ore 19:15 Premio nelle mani del giocatore: “Sono contento di essere rimasto”

Ore 19:06 Viene premiato Alessandro Buongiorno, presentato da Silvano Benedetti

Ore 19:00 Dellavalle: “Da bambino al Chisola facevo l’attaccante, ma adesso faccio il difensore. Ecco perché segno anche”

Ore 19:00 Premio nelle mani di Alessandro Dellavalle, consegnato da Claudio Sala

Ore 18:57 Antonino Asta racconta chi è Dellavalle: “Spero che in futuro tu possa vincere anche l’altro premio”

Ore 18:55 Viene premiato Alessandro Dellavalle con il premio Sergio Cozzolino

Ore 18:52 Rampanti parla dell’avvocato Cozzolino

Ore 18:50 Interviene anche Fuser

Ore 18:50 Intervengono Toschi e Onofrio

Ore 18:45 Parla Castellini: “Ero un giocatore da Toro nel fisico e nell’anima”

Ore 18:42 Sono presenti anche Vagnati e Ludergnani

Ore 18:40 Prende la parola adesso Andrea Giraudo, che canta una sua canzone sul Toro

Ore 18:35 Serino Rampanti presenta l’associazione e il premio

Ore 18:32 Il sindaco saluta e ringrazia: “Chi ha votato questi due calciatori, non ha guardato solo le prestazioni, ma anche i valori e l’uomo. Con il presidente abbiamo grandi progetti per il Torino, soprattutto per il settore giovanile”

Ore 18:30 Cirio saluta Urbano Cairo

Ore 18:28 Prende la parola Giuseppe Cirio: “Ci troviamo nella casa dei piemontesi. Il grattacielo adesso è completato. Ringrazio tutti per l’opportunità di poter premiare i giocatori qui”

Ore 18:16 Prende la parola Marengo, che ringrazia i presenti

Ore 18:15 Inizia la premiazione