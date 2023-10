Manca sempre meno al derby della Mole: per il Torino in difesa c’è un’emergenza vera e propria, le scelte non sono molte

Dopo il pareggio contro il Verona, arriva il derby della Mole per i granata. La squadra di Juric nelle ultime 3 partite ha raccolto 2 punti e proverà ad espugnare per la prima volta l’Allianz Stadium. Si gioca sabato 7 ottobre alle ore 18:00. C’è un reparto in piena emergenza in casa Toro: la difesa. La situazione al momento è critica: Djidji, Buongiorno e Sazonov sono out, mentre Zima non è ancora al top della condizione dopo l’operazione al ginocchio. Quindi nel derby, si va verso la difesa composta da Tameze, Schuurs e Rodriguez. Ivan Juric è costretto a fare scalare un centrocampista come braccetto destro, così da tenere in panchina Zima e N’Guessan. Per la terza volta in stagione, cambia quindi la difesa del Torino.

La difesa del Toro

Nelle prime 6 partite di campionato, la difesa è stata sempre la stessa: Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Contro la Lazio però (6^ giornata), Buongiorno ha lasciato il campo per infortunio al 28′ e al suo posto ha esordito Saba Sazonov. Il numero 15 non ha fatto male, giocando al centro della difesa. Contro il Verona (7^ giornata), Sazonov è partito titolare come braccetto destro, ma si è fatto male ed è uscito al minuto numero 27. Tameze ha preso il suo posto in difesa: nel derby contro la Juventus si candida a giocare in quella zona.