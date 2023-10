Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, è stato premiato con il Pallone Granata e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, è stato premiato con il Pallone Granata 2023. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Ex Calciatori Granata e il giocatore ha rilasciato le dichiarazioni che seguono.

Le parole di Buongiorno

Buongiorno ha detto: “Inanzitutto ringrazio tutti quanti, sono onorato di poter ricevere questo premio e di aver conosciuto persone che hanno fatto e stanno facendo la storia del Toro. Le mie condizioni? Sto lavorando per poter recuperare. Spero di tornare il più presto possibile”.

Sul mancato trasferimento

Ha poi continuato: “Sono stati giorni veramente difficili. Si parla di scelte di vita: mi è stata sottopposta questa cosa dai miei procuratori, che l’Atalanta mi voleva. Ho deciso di prendermi un’attimo per pensarci. Dopodichè la decisione la conoscevo dentro di me. Ho parlato con il presidente, lui mi ha subito supportato. Dal giorno dopo dovevamo essere concentrati sulla partita e così è stato. Sono contento e orgoglioso di questa scelta che ho fatto. E’ stata una decisione arrivata dal profondo. Io credo che il Toro mi possa dare tanto e credo di poter crescere ancora come giocatore e persona”.