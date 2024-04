La stracittadina contro i bianconeri di Paolo Montero non si svolgerà più di domenica alle 11 ma lunedì alle ore 18

In vista del match della 32a giornata del campionato Primavera 1 che metterà di fronte Juventus e Torino, è stato comunicato dalla Lega Serie A il cambio di giorno e, di conseguenza, di orario della partita. Il derby tra torelli e bianconeri inizialmente in programma la prossima domenica 28 aprile alle ore 11, si disputerà invece di lunedì 29 aprile alle ore 18. La gara andrà in scena allo Juventus Training Center di Vinovo e sarà possibile seguirla attraverso la diretta tv disponibile su Sportitalia, canale 60 del DTT o sull’app di Sportitalia.