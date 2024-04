È tornato alla vittoria il Torino Primavera, che dopo il 4-2 contro il Frosinone è tornato al 5° posto in classifica

Se da un lato c’è una squadra che in tre incontri stagionali non è mai riuscita a battere il Frosinone, dall’altro ce n’è una che nella giornata di ieri ha sconfitto per la seconda volta i ciociari. Si tratta ovviamente del Torino Primavera, che due ore prima dei “grandi” ha affrontato proprio i laziali a Orbassano. I torelli, reduci da un periodo di forma molto negativo, sono tornati alla vittoria con un netto 4-2 deciso soprattutto dalla doppietta di Padula. Una vittoria che mancava dal 16 marzo, e che riporta i ragazzi di Scurto al 5° posto e in piena zona playoff in attesa che si concluda la giornata.

Turno favorevole

Non solo i 3 punti conquistati, perché i risultati degli altri campi hanno sorriso ai giovani granata. Notizie positive sono arrivate da Monza, Bergamo e soprattutto Roma. I brianzoli hanno infatti fermato una Lazio che sembrava proiettata al secondo posto, costringendola a un pareggio; nell’altra sfida in terra lombarda, invece, i padroni di casa dell’Atalanta hanno perso contro la Juventus non riuscendo a fuggire da Torino e Milan. E infine, nello scontro diretto di giornata tra la Roma e il Sassuolo, i giallorossi hanno avuto nettamente la meglio per 3-0. Si è così fermata la rincorsa ai playoff dei neroverdi, che prima dell’inizio del turno condividevano la 6ª posizione con il Toro, mentre si trovano ora a -3 da Dellavalle e compagni. In attesa del recupero tra Bologna e Milan, in programma a maggio a causa degli impegni europei dei rossoneri, i granata possono godersi un’altra settimana in zona playoff, nella speranza di continuare a starci. Quando mancano 5 turni alla fine, infatti, l’U19 del Toro deve sfidare solo squadre di media-bassa classifica, prima dell’importantissima partita proprio contro i rossoneri che chiuderà la Regular season.