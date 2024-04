Torino-Frosinone, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino e Frosinone, oltre che nel 33° turno di Serie A, si sfidano anche nel Campionato Primavera. Entrambe le squadre hanno bisogno assoluto di una vittoria: i granata per rientrare in corsa per i playoff, mentre i ciociari per uscire dalla zona rossa dopo diversi mesi. Sarà certamente una sfida intrigante: seguila in diretta su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA PRIMAVERA DI TORINO-FROSINONE

Primavera, Torino-Frosinone: la diretta

43′ GOOOOOL del Torino: raddoppio della squadra di Scurto, ha segnato Ruszel Contropiede dei granata, il numero cinque entra in area e conclude senza lasciare scampo al portiere avversario

38′ In questa fase il Frosinone spinge alla ricerca del pareggio

30′ Occasione per i ciociari: Boccia chiama Abati all’intervento, sulla ribattuta prova Luna mette fuori

28′ Ci prova il Frosinone con Romano: devia in angolo Abati

21’ Che occasione per Padula! Palo dell’attaccante del Torino, ben servito da Dell’Aquila

14’ Timida la reazione del Frosinone dopo il gol: il Torino controlla il match

8′ GOOOOOOOOOL del Toro: ha segnato Dalla Vecchia. Cross di Muntu e colpo di testa del cantrocampista

1′ Cominciata la sfida: il Frosinone ha battuto il calcio d’inizio

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Frosinone 2-0: il tabellino

Reti: pt 8′ Dalla Vecchia, 43′ Ruszel

Torino: Abati, Ruszel, Dell’Aquila, Padula, Perciun, Mendes, Dellavalle, Njie, Dalla Vecchia, Muntu, Marchioro. A disposizione: Brezzo, Casali, Rettore, Acar, Mullen, Longoni, Bonadiman, Gabellini, Zaia, Keita, Franzoni. Allenatore: Scurto.

Frosinone: Palmisani, Romano R., Severino, Romano A., Petta, Vural, Zaknic, Selvini, Boccia, Luna, Cichella. A disposizione: Lagonigro, Stefanelli, Milazzo, Molignano, Mezsargs, Cichero, Cesari, Ioannou, Aromatico, Amerighi, Antoci. Allenatore: Gregucci.

Primavera, Torino-Frosinone: il prepartita

Ore 12.00 Manca un’ora a Torino-Frosinone. Le due squadre sono già arrivate nel centro sportivo di Orbassano e a breve entreranno in campo per il riscaldamento. È una sfida molto importante per entrambe anche se gli obiettivi sono diversi. Scurto non avrà a disposizione i giocatori che Juric ha chiamato per la sfida della Prima squadra, sempre col Frosinone.

Primavera, Torino-Frosinone: dove vederla in TV e streaming

La partita sarà trasmessa su Solocalcio, canale disponibile su Sportitalia, la quale è l’emittente che detiene i diritti televisivi del campionato Primavera.

Primavera, Torino-Frosinone: le formazioni ufficiali

Torino: Abati, Ruszel, Dell’Aquila, Padula, Perciun, Mendes, Dellavalle, Njie, Dalla Vecchia, Muntu, Marchioro. A disposizione: Brezzo, Casali, Rettore, Acar, Mullen, Longoni, Bonadiman, Gabellini, Zaia, Keita, Franzoni. Allenatore: Scurto.

Frosinone: Palmisani, Romano R., Severino, Romano A., Petta, Vural, Zaknic, Selvini, Boccia, Luna, Cichella. A disposizione: Lagonigro, Stefanelli, Milazzo, Molignano, Mezsargs, Cichero, Cesari, Ioannou, Aromatico, Amerighi, Antoci. Allenatore: Gregucci.