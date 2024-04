Il Torino Primavera di Scurto ospita domani il Frosinone: serve vincere ai torelli, che vogliono ritrovare i playoff

Sarà una domenica molto intensa per Torino e Frosinone, che non si sfideranno solo in Serie A. Anche nel campionato Primavera, infatti granata e ciociari se la dovranno vedere l’una contro l’altra in terra piemontese. La partita, in programma alle ore 13, vale tantissimo per la squadra di Scurto. Dopo la brutta sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina i torelli hanno necessità di vincere, per tornare in corsa per i playoff.

Toro, un mese di aprile disastroso

Dopo un ottimo inizio di campionato, il Torino U19 ha rallentato di molto il proprio percorso. In particolare, da febbraio in poi Dellavalle e compagni hanno iniziato a faticare, perdendo posizioni su posizioni in classifica. Il mese di aprile, inoltre, ha regalato brutte sorprese ai ragazzi di Scurto: prima la sconfitta nella finale di Coppa Italia arrivata solo ai calci di rigore, poi il pareggio contro il Verona dopo un doppio vantaggio e infine il pesante 5-1 subito sempre contro la viola. In attesa delle altre partite ora i granata si trovano al 6° posto in coabitazione con il Sassuolo, e devono vincere se vogliono ritrovare la zona playoff. Lo scontro diretto tra la Roma e i neroverdi, infatti, può permettere ai granata di recuperare punti su entrambe.

Frosinone ultimo, ma da non sottovalutare

Dall’altro lato i granata avranno di fronte una squadra che in questo momento si trova ultima nella classifica del Campionato Primavera, ma tutt’altro da sottovalutare. Il Frosinone, infatti, si è resa sì protagonista di un 2023 davvero brutto, ma allo stesso tempo nel nuovo anno è tra le prime per rendimento. I ciociari hanno ottenuto risultati importanti anche contro le squadre di alta classifica, e sono reduci da un’importantissima vittoria contro il Genoa. La zona salvezza dista due punti, e le ambizioni dei laziali sono davvero alte in questo momento.