Tutto pronto per il rush finale del campionato Primavera: ecco il calendario a confronto di Torino, Milan e Sassuolo

Il campionato Primavera giunge alle battute finali. Sono solo cinque le giornate al termine della stagione e la corsa ai playoff è più accesa che mai. A contendersi un posto utile per accedere ai quarti di finale scudetto ci sono Milan, Sassuolo e Torino, rispettivamente a quota 46, e 45 punti. Ecco il calendario a confronto con le avversarie dei granata.

Il calendario del Torino

I ragazzi di Scurto, dopo la sonora sconfitta rimediata contro la Fiorentina, dovranno ora affrontare il Frosinone. Domenica 21 aprile i granata affronteranno una squadra in ripresa e che lotta per non retrocedere. Poi sarà il turno del derby, in programma sabato 27 aprile, prima di sfidare Sampdoria e Bologna. L’ultima giornata vedrà il Toro impegnato nello scontro diretto contro il Milan, che potrebbe decidere le sorti del campionato.

Il calendario del Milan

Dopo la vittoria casalinga ottenuta contro l’Empoli i rossoneri si prepareranno ora ad affrontare il Porto nelle semifinale di Youth League, in programma venerdì 19 aprile alle ore 18:00. Poi il Milan ospiterà il Monza sabato 27 aprile, prima di volare a Bologna per affrontare i rossoblù il primo maggio. Le ultime tre giornate vedranno i rossoneri scendere in campo contro il Lecce in trasferta e poi contro Frosinone e Torino, con l’ultima gara in casa dei granata. Un calendario che non sembra nascondere particolari insidie, contro gran parte delle squadre in lotta per la salvezza.

Il calendario del Sassuolo

Più complicato il programma del Sassuolo, che giocherà la prossima gara in trasferta contro la Roma, sabato 20 aprile. I giallorossi sono in piena lotta tra l’accesso diretto alle semifinali e il terzo posto del campionato. Poi i neroverdi affronteranno il Bologna, l’Empoli e la Fiorentina, prima di chiudere il campionato sul campo del Genoa.