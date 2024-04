La squadra di Scurto interrompe la striscia di risultati utili consecutivi. La manita di Firenze alimenta i dubbi post season

Una sconfitta pesante in una gara i cui significati andavano oltre i ristretti novanti minuti odierni. Vincere significava mettersi definitivamente alle spalle le nubi della sconfitta in Coppa Italia, mentre quest’oggi la Fiorentina ha rappresentato un ostacolo quasi insormontabile. Perdere, per la formazione di Scurto, rischia di avere anche delle ripercussioni sul cammino, nei termini della corsa playoff. Farsi sconfiggere poi così, con questa impotenza, può avere delle ripercussioni in questo mini torneo che separa i granata dalle gare scudetto. Per non generare ulteriori dubbi, le risposte devono arrivare già dal Frosinone, prima del derby e le ultime uscite con Samp, Bologna e Milan.

Torino Primavera, brusco stop al Viola Park

Le vittorie con Monza e Genoa, i due pareggi con Empoli e Hellas Verona. Era questo il ruolino di marcia con cui si presentavano i granata di Scurto al Viola Park. Quattro risultati utili e una mano mozzata quest’oggi dallo strapotere viola, messo mai in discussione nell’arco dello svolgersi dell’incontro, se non dal gol illusorio di Padula. Un netto 5-1, sicuramente squillante per prestazione e rotondità del risultato. Indipendentemente dalle reti incassate, una sconfitta in questo momento avrebbe in ogni caso variato i piani per quanto riguarda il discorso post season. Attualmente il Torino si ritrova costretto a inseguire, trovandosi fuori dai primi sei posti, quelli che allungano il brodo della stagione. Certo, a pari punti con un Sassuolo stoppato anch’esso a 45 dal pesante k.o. interno per 0-3 che ha favorito l’Inter capolista. A preoccupare però è l’imprevedibilità di questa classifica, specie se dietro, al contrario, c’è chi riesce a fare i tre punti come il Verona, vincente 2-0 sul Monza e ora distante soltanto quattro lunghezze dai granata.

Playoff in bilico

Torino settimo a 45, come il Sassuolo sesto. Davanti a 46 il Milan, vittorioso in casa contro un Empoli che ai granata hanno invece strappato di dosso due punti in extremis due turni fa. I rossoneri rappresentato l’ultima formazione raggiungibile tra quelle al momento qualificate ai playoff. Il quarto posto occupato dall’Atalanta (52 punti) è distante sette lunghezze per i granata. Probabilmente sarà discorso a tre tra Milan, Sassuolo e Torino, con spiragli per Verona e Cagliari, un punto dietro gli scaligeri. Il Toro dovrà però fare principalmente la corsa su se stessa e trovare già risposte importanti dal prossimo turno, in cui a Orbassano farà visita il Frosinone fanalino coda, sconfitto all’andata 2-3. Vincere dunque per rientrare nei primi sei e non porsi dubbi e patimenti, soprattutto se in programma è prevista Torino-Milan come ultimo impegno della regular season.