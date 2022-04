Zanetti e Gineitis entrano dalla panchina e costruiscono l’azione del gol: le pagelle di Napoli-Torino Primavera

MILAN 6: deve occuparsi solamente dell’ordinaria amministrazione che svolge con sicurezza. L’unica parata che è chiamato a compiere e su un’azione poi vanificata dalla posizione di fuorigioco dell’attaccante avversario. Non può nulla sul gol di Saco.

PAGANI 6: buona la prestazione sulla corsia di destra di Pagani che è sempre molto attento in fase difensiva e, quando ne ha la possibilità, si fa vedere con pericolosità anche in quella offensiva.

N’GUESSAN 6,5: un vero e proprio muro in difesa che gli attaccanti del Napoli non riescono mai a superare in tutta la partita. Il francese fa valere il suo fisico e riesce a vincere tutti i duelli che si trova a dover affrontare.

ANTON 6: è costretto a lasciare il campo a inizio secondo tempo a causa di un colpo subito. Prestazione comunque sufficiente da parte del centrale difensivo del Torino che non concede nulla agli attaccanti del Napoli (st 14′ REALI 6: entra bene in partita).

ANGORI 5,5: macchia una buna prestazione non marcando a dovere Saco in area di rigore al 91′, nell’azione che porta al gol del pareggio del Napoli. Peccato, perché il Torino avrebbe meritato i tre punti e anche la prestazione di Angori fino a quel momento era stata più che positiva.

(Continua a pagina 2)