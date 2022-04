Le dichiarazioni del vice di Coppitelli Michele Zeoli al termine di Napoli-Torino Primavera, terminata con un pareggio

Un finale amaro per i granata quello della sfida tra Napoli e Torino. Dopo il vantaggio infatti, la squadra ospite si fa beffare da Saco, che ristabilisce l’equilibrio in pieno recupero. Il vice dello squalificato Coppitelli, Michele Zeoli, commenta così la prestazione dei suoi: “Abbiamo avuto un ottimo approccio per tutto il corso della gara, il mister Coppitelli ha preparato al meglio ogni dettaglio. Sono state molte le situazioni in cui potevamo andare in vantaggio, anche nel corso della prima frazione di gioco”, ha spiegato Zeoli. Un Toro in emergenza che comunque è riuscito a ben adattarsi: “Abbiamo sfiorato la vittoria: siamo molto rammaricati per il gol subito nel finale di partita dopo una situazione un po’ confusa”.