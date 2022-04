Brutta sconfitta per l’Under 17 del Torino che nel derby contro la Juventus perde 6-0: è la formazioni giovanile che più sta faticando

Juventus-Torino 6-0: un risultato che ai tifosi granata fa male leggere, qualunque sia il livello delle squadre che si sono affrontate. La vera e propria batosta è arrivata ieri nel campionato Under 17: a pesare sul risultato finale sono stati anche i due discussi cartellini rossi sventolati in faccia a Moretto e Serra, il primo quando il parziale era di 1-0, il secondo nella ripresa sul 4-0 per i bianconeri. La squadra guidata da questa stagione da Marco Veronese (arrivato al Toro dalla Primavera del Parma) è la formazione del Settore giovanile che più sta faticando in questa stagione: undicesimo posto in classifica (su un totale di 13 squadre) con 19 punti raccolti in 20 partite giocate.

Torino: i risultati delle giovanili

L’Under 18 di Antonino Asta nell’ultimo weekend ha invece superato per 2-1 la Fiorentina ed è al terzo posto in classifica (su 16 squadre stavolta), dietro alla Roma e alla Spal. Doppia sconfitta in casa del Monza per l’Under 16 di Semioli (1-0 il finale per i lombardi) e l’Under 15 di La Rocca (2-1 il finale) che sono rispettivamente quarta e terza (l’Under 15 è stata ora scavalcata proprio dal Monza al secondo posto) nei rispettivi campionati.