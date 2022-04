La diretta di Napoli-Torino Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Napoli-Torino è un’occasione da non sbagliare per la formazione granata per portarsi a ridosso della formazione playoff al momento distante 6 punti (l’Atalanta, ieri vittoriosa a Cagliari, è salita a più sei sui granata). Anche perché, così come il campionato di serie A, anche quello Primavera si sta avviando alla conclusione: questa è infatti la 26a giornata. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 13 in casa della formazione partenopea (al momento appena un punto sopra alla zona playout), segui Napoli-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Napoli-Torino: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI NAPOLI-TORINO

45′ Finisce qui i primo tempo! Reti inviolate tra Napoli e Torino dopo i primi 45′ di gioco!

44′ Corner per il Napoli conqusitato da Vergara

43′ Fallo di Vergara ai danni di un avversario. Il Toro riparte con una punizione

42′ Incredibile Napoli! Palla battuta sul primo palo e calciata dentro da Sako, che colpisce il palo! Si salva il Toro!

42′ Sfera messa a destra. Vergara serve Cioffi che tenta il tiro ma viene murato. Guadagna un corner

41′ Fallo di Garbett ai danni di Sako. Punizione golosa per i partenopei

40′ Grande azione individuale di Ciammaglichella, che si libera degli avversari a sinistra e arriva in avanti, servendo Baeten. Il Toro fa girare palla fino ad aAngori, che calcia ma la sfera finisce sul fondo

39′ Colpo subito da Di Marco. L’arbitro non fischia. Sako scatta in avanti ma viene fermato dagli avversari

37′ Fallo di Savini ai danni di Vergara. I partenopei guadagnano una punizione

36′ Punizione per il Toro. Se ne occupa Milan

34′ Napoli pericoloso. Vergara si trova in area tutto solo e calcia, restando a terra. Rallentano i ritmi dei partenopei ina ttesa del fishcio dell’arbitro che non arriva

33′ Occasione Toro! Contropiede efficace dei granata che con Garbett cercano di sbloccare il risultato. Il suo tiro colpisce il palo esterno

32′ Buona chiusura di Ciamamglichella su D’Agostino. Il Napoli ottiene però una rimessa laterale da posizione avanzata

31′ Punizione per il Toro. Milan va lungo da Ciammaglichella, che colpisce la sfera di testa, ma non trova i compagni

30′ Il Toro risponde con Baeten, che salta la difesa avversaria e cerca al conclusione

29′ Corner per il Napoli, che segue uno schema, senza trovare la rete

29′ Pericolo Napoli con Cioffi, tutto solo davanti a Milan! Chiude bene N’Guessan

28′ Corner battutno sul secondo palo. La sfera viene colpita di testa con Boffelli che la blocca e fa ripartire i suoi

27′ Azione pericolosa del Toro! Dopo alcuni contatti al limite, i granata arrivnao in avanti con Baeten che calcia da posizione defilata e colpisce un avversario

26′ Giro palla del Napoli, che cerca spazi da sinistra. N’Guessan mura un tentativo di cross avversario

24′ I granata guadagnano metri. La sfera arriva in mezzo e c’è un doppio tentativo di tiro. Di Marco non trova lo specchio

23′ Giro palla del Toro. Pontillo interviene e chiude in rimessa laterale

22′ Ammonito D’Agostino per un fallo su Ciammaglichella

21′ Punizione battuta in mezzo. N’Guessan scatta e allontana di testa. Il Napoli recupera e cerca di tornare in avanti, ma non trova spazi

20′ Napoli che aumenta il pressing. Il Toro si chiude nelle retrovie. Sako rimane poi a terra dopo un duello con N’Guessan. Punizione per i partenopei

18′ Grande parata di Milan su un tiro di Cioffi. Il Napoli sviluppa bene l’azione ma l’attaccante è in fuorigioco

17′ Grande aggancio di Cioffi,c he gestisce un pallone complicato ed è costretto a scaricare su un compagno

16′ Grande rischio di Boffelli! Baeten pressa alto e tenta di rubargli la palla per andare in porta. Si salva il portiere avversario, che allontana in tempo

15′ Fallo ai danni di N’Guessan. Punizione per il Toro. Se ne occupa Milan

14′ Punizione per il Napoli. Sfera messa in avanti. N’Guessan arriva prima di tutti e fa ripartire i suoi

12′ Scatto in profondità di Di Marco dalla fascia destra. Cross in mezzo dove non ci arriva nessuno. Tutto da rifare pe ril Toro

11′ Occasione Toro! Pagani crossa in mezzo da Ciamamglichella, che tenta la spizzata di testa senza inquadrare la porta

10′ Fallo di Savini ai danni di Sako. Il capitano granata viene graziato dall’arbitro che non estrae il cartellino

10′ Tentativo di conclusione da parte di Garbett! La sfera termina alta sopra la traversa

9′ Corner per il Toro: batte Angori sul primo palo. La difesa del Napoli pasticcia ma evita un altro calcio d’angolo

7′ Fallo di Sako. Punizione per il Toro, che riparte

6′ Grande spreco di Baeten! L’attaccante del Toro cerca di far passare la palla sotto Boffelli, che non si fa superare. Tutto da rifare per i granata

5′ Pericolo Napoli. Spavone serve Cioffi restando poi a terra per un contrasto. Ciammaglichella ripiega e chiude bene sul suo avversario, costretto a tornare dalle retrovie

4′ Palla messa sul fondo da Baeten. Si riparte da un lancio lungo di Boffelli

3′ Rimessa laterale per il Toro, che guadagna metri. Se ne occupa Angori. Savini cambia gioco da Pagani, che cerca la profondità

2′ Fallo di Spavone ai danni di Savini. Punizione per il Toro

1′ Si parte! È il Torino a gestire il primo pallone!

PRIMO TEMPO

Primavera, Napoli-Torino 0-0: il tabellino

Ammonito:pt 22′ D’Agostino (N)

Napoli (3-4-1-2): Boffelli; Barba, Pontillo, Costanzo; D’Agostino, Saco, Gioelli, De Marco; Spavone; Vergara, Cioffi. A disp. Rendina, Coprean, De Luca, Iaccarino, Acampa, Pesce, Nosegbe, Di Dona, Marranzino, Giannini, Toccafondi, Mercurio. All. Frustalupi.

Torino (4-3-3): Milan; Pagani, N’Guessan, Anton, Angori; Di Marco, Savini, Garbett; Baeten, Rosa, Ciammaglichella. A disp. Vismara, Fiorenza, La Marca, Sassi, Reali, Wade, Dellavalle, Lindkvist, Giorcelli, Zanetti, Gineitis, Ansah. All. Zeoli.

Primavera, Napoli-Torino: il prepartita

Dopo un periodo di flessione il Torino nelle ultime settimane è tornato a fare risultati e al momento è in serie positiva da sei giornate consecutive (2 vittorie e 4 pareggi): una sequenza di risultati e punti che gli hanno permesso di tornare vicina alla zona playoff. Serve però una vittoria oggi contro una squadra che nelle ultime settimane è sembrata in difficoltà e ha faticato a fare punti. A guidare la squadra granata dalla panchina non sarà Federico Coppitelli che deve scontare la squalifica così come l’attaccante Akhalaia, espulso nel corso dell’ultima contro il Pescara.

Primavera, Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

Napoli: Boffelli, Barba, De Marco, D’Agostino, Pontillo, Costanzo, Spavone, Saco, Cioffi, Gioielli, Vergara. A disp. Rendina, Coprean, De Luca, Iaccarino, Acampa, Pesce, Nosegbe, Di Dona, Marranzino, Giannini, Toccafondi, Mercurio. All. Frustalupi.

Torino: Milan, Pagani, Savini, Anton, Di Marco, Baeten, N’Guessan, Ciammaglichella, Garbett, Angori, Rosa. A disp. Vismara, Fiorenza, La Marca, Sassi, Reali, Wade, Dellavalle, Lindkvist, Giorcelli, Zanetti, Gineitis, Ansah. All. Zeoli.

Primavera, Napoli-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Napoli-Torino in diretta su Sportitalia canale 60. La partita sarà anche in streaming su Sportitalia.com. La diretta web sarà su Toro.it.