Il Giudice Sportivo in seguito all‘8^ giornata di ritorno del campionato Primavera 1 ha squalificato Coppitelli e Akhalaia per 3 giornate

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo Alessandro Zampone in seguito alle partite valide per l’8^ giornata di campionato Primavera 1: tre giornate di squalifica per Coppitelli e Akhalaia. Una stangata per il Toro, che perde sia l’allenatore che il suo attaccante. Tutti e due espulsi in occasione della sfida contro la Spal. L’attaccante granata è stato squalificato per 3 giornate perché durante la partita aveva rimediato un cartellino rosso per aver dato un calcio a un avversario colpendolo al ginocchio mentre il gioco era fermo. Coppitelli ha invece rimediato 3 giornate per delle proteste eccessive contro l’arbitro. I due quindi salteranno i match contro Napoli, Hellas Verona e Cagliari.