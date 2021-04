Sava regala il 2-0 poi para un rigore, nella retroguardia granata si salva solo Portanova: le pagelle di Milan-Torino

SAVA 5: ha sulla coscienza la rete del 2-0 del Milan che arriva a causa di uno suo pasticcio con la palla tra i piedi. Si fa in parte perdonare parando un calcio di rigore, ma il giudizio finale resta al di sotto della sufficienza.

PORTANOVA 6: dei quattro difensori schierati nella formazione titolare da Coppitelli è l’unico a salvarsi. Sulla fascia destra non si fa mai superare facilmente dagli avversari ed è bravo a recuperare diversi palloni.

SPINA 5: troppo distratto in fase difensivo oltre che irruenti, come nell’occasione in cui atterra El Hilali concedendo al Milan un calcio di rigore. C’è anche lui tra i tanti insufficienti della partita.

CELESIA 5: giornata no per il difensore del Torino che fatica non poco quando si trova di fronte El Hilali. Troppo spesso quest’oggi lo vediamo in difficoltà e al di sotto di quelle che sono le sue qualità.

TODISCO 5: in fase offensiva non lo si vede praticamente mai mentre in quella difensiva è tutt’altro che perfetto. In diverse occasioni viene puntate e saltato con troppa facilità dai calciatori avversari. (st 9′ OVISZACH 6: entra bene in partita ed è autore di qualche buona iniziativa)

