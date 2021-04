Le dichiarazioni del tecnico della Primavera del Torino Federico Coppitelli al termine della sfida con il Milan

Non può certamente essere soddisfatto, Federico Coppitelli, che commenta così la sconfitta della sua Primavera contro il Milan: “Oggi, in particolare nel primo tempo, posso parlare della prima prestazione non in linea da quando sono arrivato. Al cospetto di una squadra comunque forte, l’approccio non è stato quello che aspettavamo. Nel secondo tempo abbiamo almeno dato l’idea di avere la testa nel campo, facendo quello che avremmo dovuto fare nei primi 45′. Questa squadra sta facendo un percorso, purtroppo il tempo è poco e ci sono difficoltà importanti. Dobbiamo essere bravi a migliorare velocemente e imparare a gestire meglio gli attimi della partita“.