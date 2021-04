Milan-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Milan-Torino è la partita valida per la 19a giornata del campionato Primavera 1 2020/2021. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 13 a Vismara. Federico Coppitelli cerca i primi punti, da quando è tornato a guidare la formazione giovanile granata, dopo le due sconfitte contro Sassuolo e Spal. All’andata il Torino trovò il primo successo stagione proprio contro il Milan (2-0 il risultato finale a Volpiano), ora ha bisogno di punti per continuare a coltivare la speranza di raggiungere la salvezza. Segui Milan-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Milan-Torino: il prepartita

Per la trasferta in casa del Milan, Federico Coppitelli deve fare a meno a centrocampo di Karamoko (la cui squalifica dopo la rissa contro la Fiorentina terminerà a fine mese) e Horvath, espulso contro la Spal per un applauso ironico all’arbitro e squalificato per una giornata. Due assenze pesanti nel Torino, che in casa del Milan deve comunque cercare di ottenere i tre punti considerata la delicata posizione in classifica. Se il Torino è penultimo, il Milan invece occupa la decima posizione e si trova a quattro punti di distanza dalla Spal, sesta, l’ultima squadra che al momento si qualificherebbe ai playoff.

Primavera, Milan-Torino: dove vederla in tv e streaming

Milan-Torino in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e su Torino Channel, canale 234 di Sky.

Primavera, Milan-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali.

Primavera, Milan-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 13.00