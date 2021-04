Il Torino Primavera, a caccia della vittoria della svolta, affronterà il Milan, attualmente decimo in classifica e con undici punti in più

“Certi amori non finiscono”, come quello tra il Toro e Federico Coppitelli. Un ritorno, il suo, che avrebbe dovuto portare ad un cambio di rotta immediato, verificatosi a livello tecnico-tattico ma non ancora sul fronte classifica. Sconfitti anche dalla Spal, i giovani torelli devono però rialzarsi perchè ad attenderli ora c’è il Milan. Privi di Horvath, squalificato per una giornata dopo aver applaudito all’arbitro contro gli estensi e con Karamoko ancora fuori dai giochi, i granata dovranno comunque tentare il tutto per tutto.

Primavera, Toro in lotta salvezza e Milan, decimo, a confronto

Due situazioni di classifica differenti quelle che vedono al centro il Torino Primavera ed il Milan. L’andamento dei ragazzi di Coppitelli non si differenzia di molto da quello della Prima squadra. Anche le giovani promesse sono infatti in lotta per la salvezza, che sta diventando sempre più complicata. Tredici punti sono estremamente pochi, soprattutto avendo perso lo scontro diretto con la Lazio, diretta rivale che sarà impegnata col Sassuolo. I rossoneri invece, reduci da una sconfitta contro la Juventus, vantano un decimo posto con quattordici punti che consentono di giocare con più tranquillità.

Toro, occhio alle rivali Cagliari e Bologna

Le altre dirette rivali per la salvezza, che sono Cagliari e Bologna, saranno impegnate rispettivamente con Fiorentina e Spal. Dopo cinque sconfitte consecutive è perciò vietato sbagliare per i granata. E se davvero basta un risutlato positivo per farli sbloccare, come affermato da Coppitelli dopo la sconfitta contro gli estensi, è tempo di cercarlo e trovarlo. Non sarà una sfida facile per il Toro Primavera, ma potrebbe essere quella della svolta: solo il campo sarà in grado di dirlo.