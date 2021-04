Krisztofer Horvath aveva rimediato il cartellino rosso nel match contro la Spal per un applauso ironico nei confronti dell’arbitro

La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice sportivo che, in merito al campionato Primavera 1, ha squalificato per una giornata Krisztofer Horvath. L’episodio risale all’ultima partita giocata dal Torino Primavera contro la Spal, match terminato 0-2 in favore della squadra biancazzurra. Il trequartista granata, dopo essere stato ammonito per proteste, ha rivolto un applauso ironico nei confronti del direttore di gara. Il gesto non è sfuggito all’arbitro che gli ha mostrato il cartellino rosso. Horvath quindi dovrà saltare la partita contro il Milan in programma sabato alle 13.