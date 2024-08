Torna in campo la Primavera del Torino per la 3^ giornata di campionato: l’avversario è la Fiorentina di Galloppa

Per la Prima Squadra del Torino, la 3^ giornata di Serie A è già andata in archivio. La Primavera invece, scende in campo domani pomeriggio. Appuntamento alle ore 16:30 ad Orbassano al Campo Mazzola per Torino-Fiorentina. Si gioca per la 3^ giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Tufano è pronta ad affrontare quella di Galloppa. Sfida che promette spettacolo tra due belle formazioni. Dopo l’addio di Scurto, con Felice Tufano in panchina i granata hanno cambiato volto e voltato pagina. Galloppa invece è al secondo anno sulla panchina viola. Nella scorsa stagione, battendo proprio il Torino di Scurto ai rigori in finale, si aggiudicò la Coppa Italia di categoria.

Il momento di forma

Toro che alla prima giornata, ha esordito in casa e ha vinto per 2-1 contro la Sampdoria. Poi però, alla seconda partita, è arrivata una sconfitta per 2-0 contro il Milan in trasferta. Adesso i granata devono rialzare la testa. Toro 11° in classifica a 3 punti. La Fiorentina invece è prima a 6, a pari merito con Roma, Lazio, Milan e Genoa. Prima partita vinta per 3-2 in trasferta a Cesena. Seconda invece vinta 4-1 in casa contro il Verona. I Viola non sono un avversario facile. In Supercoppa Italiana però, contro il Sassuolo, la Fiorentina ha perso per 2-0.

I protagonisti

Tra le fila della Fiorentina, non sarà presente Ernestas Guedelevicius. Infatti è stato espulso al 90′ contro il Verona. Nessun espulso invece nelle fila del Torino, che però dovrà fare a meno di Perciun che è stato operato. Per i granata confermato Plaia in porta. Mendes e Desole in difesa, con capitan Dalla Vecchia in mezzo al campo. Gabellini guida l’attacco. Nella Fiorentina, occhio a Riccardo Braschi, punta centrale che ha già fatto 3 gol. In mezzo al campo, 2 assist in 2 partite per Tommaso Rubino.