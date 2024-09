Torino-Fiorentina, diretta della partita valida per la 3ª giornata del campionato Primavera: risultato e tabellino

Terza giornata del campionato Primavera 1. Il Torino di Tufano affronta in casa la Fiorentina di Galloppa. Partita che promette spettacolo. Nelle prime 2 partite, il Torino ha raccolto 3 punti mentre la Fiorentina 6. L’obiettivo del Toro è chiaro: rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Milan. Segui la diretta della partita su Toro.it. Torino-Fiorentina si gioca alle 16:30 al Campo Valentino Mazzola di Orbassano.

Primavera, Torino-Fiorentina: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-FIORENTINA PRIMAVERA

Calcio d’inizio alle ore 16:30

Primavera, Torino-Fiorentina 0-0: il tabellino

Torino (3-5-2): Plaia; Bianay Balcot, Mendes, Olsson; Marchioro, Dalla Vecchia, Rossi, Ciammaglichella, Krzyzanovski; Gabellini, Njie. All. Tufano

Fiorentina: Vannucchi; Harder, Ievoli, Rubino, Romani, Trapani, Braschi, Elia, Scuderi, Caprini, Presta. All. Galloppa.

Primavera, Torino-Fiorentina: il prepartita

Ore 15:30 Manca un’ora esatta al calcio d’inizio di Torino-Fiorentina Primavera. La gara è valida per la 3^ giornata del campionato Primavera 1. I giocatori sono arrivati al Campo Valentino Mazzola di Orbassano e a breve saranno in campo per il riscaldamento.

Dove vedere Torino-Fiorentina Primavera in TV e in streaming

La partita tra Torino e Fiorentina sarà visibile su Sportitalia, emittente che detiene i diritti televisivi del campionato Primavera.

Primavera, Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Plaia; Bianay Balcot, Mendes, Olsson; Marchioro, Dalla Vecchia, Rossi, Ciammaglichella, Krzyzanovski; Gabellini, Njie. All. Tufano

Fiorentina: Vannucchi; Harder, Ievoli, Rubino, Romani, Trapani, Braschi, Elia, Scuderi, Caprini, Presta. All. Galloppa.