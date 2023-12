Atalanta-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Altro giro, altra corsa per il Torino Primavera, che torna in campo in questo sabato di dicembre. I torelli fanno oggi visita all’Atalanta, 9ª in classifica a -3 proprio dai granata. È un buon momento per i ragazzi di Scurto, che vengono da tre risultati utili consecutivi e che proprio oggi non vogliono fermarsi, in modo da confermare sempre più il piazzamento playoff. Segui la diretta di Atalanta Primavera-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera, Atalanta-Torino: il prepartita

Ore 12:30 Mezz’ora al fischio di inizio di Atalanta-Torino. Le squadre sono già in campo per effettuare il riscaldamento, concentrati sull’obiettivo. Vincere oggi per il Torino significherebbe fare un grosso salto in avanti in classifica, occupando il 4° posto in questo momento della Lazio.

Primavera, Atalanta-Torino: dove vederla in TV e streaming

La partita del campionato Primavera Atalanta-Torino in diretta sarà visibile su Solocalcio, canale disponibile sull’app di Sportitalia.

Primavera, Atalanta-Torino: le formazioni ufficiali

ATALANTA: Pardel, Obric, Simonetto, Comi, Ghezzi, Manzoni, Vlahovic, Vavassori, Guerini, Bonanomi, Colombo. A disposizione: Sala, Bordiga, Armstrong, Fiogbe, Tavanti, Tornaghi, Parilla, Jonsson, Martinelli, Castiello, Capac. Allenatore: Bosi.

TORINO: Bellocci, Bianay Balcot, Savva, Ciammaglichella, Silva, Mendes, Dellavalle, Njie, Dalla Vecchia, Franzoni, Antolini. A disposizione: Cabella, Mahari, Rettore, Acar, Dell’Aquila, Perciun, Longoni, Gabellini, Keita, Muntu, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Primavera, Atalanta-Torino: la diretta

Calcio d’inizio previsto per le ore 13