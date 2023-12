Il Torino Primavera si prepara ad affrontare in trasferta l’Atalanta per la 14ª giornata di campionato: Scurto in cerca di altri 3 punti

È un momento d’oro quello che stanno attraversando i ragazzi di Giuseppe Scurto. Dopo un inizio di stagione altalenante i granata hanno finalmente raggiunto la zona playoff del campionato Primavera 1. Ottimo il percorso anche in Coppa Italia, in cui è arrivato il successo agli ottavi di finale contro l’Udinese grazie a Savva e alla doppietta di Franzoni. Ora il Toro affronterà ai quarti di finale l’Inter capolista. Intanto i granata proseguono gli allenamenti in vista della prossima sfida di campionato contro l’Atalanta, un match importante soprattutto dal punto di vista della classifica.

Come arriva il Torino

Il Torino di Scurto è in un momento di piena fiducia. Lo dimostrano le 4 vittorie nelle ultime 6 gare di campionato, in cui i granata hanno battuto Frosinone, Bologna, Fiorentina e Cagliari. L’unico passo falso contro la Lazio, contro cui i granata sono usciti sconfitti per 2-0. Poi il pareggio in trasferta contro il Verona, in una gara ricca di gol e spettacolo: 3-3 il risultato finale contro i gialloblù. Nel mezzo il passaggio del turno in Coppa Italia sull’Udinese. I granata si ritrovano così in zona playoff, al sesto posto a quota 22 punti. Solo 4 i punti di distacco dal secondo posto, che varrebbe l’accesso diretto alle semifinali scudetto.

Come arriva l’Atalanta

Più complicato il momento dell’Atalanta. I nerazzurri sembravano in netta ripresa dopo un avvio di stagione non convincente, grazie alle vittorie contro Verona, Monza e Juventus. Poi due pareggi e una sconfitta, e una vittoria che manca da più di un mese. La Dea occupa ora l’ottavo posto in classifica, a quota 19 punti e a -3 dal Torino di Scurto. Sarà fondamentale fare risultato per i ragazzi di Bosi, per evitare di perdere il treno che porta ai playoff.