Dopo aver battuto in casa l’Udinese per 3-2 agli ottavi di finale, l’avversario ai quarti di Coppa Italia Primavera sarà l’Inter

Continua il percorso del Torino nella Coppa Italia Primavera. I ragazzi di Scurto, negli ottavi di finale, hanno vinto per 3-2 contro l’Udinese, grazie alle reti di Savva e Franzoni (doppietta). Non è stato facile battere l’Udinese, nonostante si tratti di una squadra di Primavera 2, appena retrocessa. Primo tempo che si è conluso con i bianconeri in vantaggio: gol di Russo al 29′. Poi nel secondo tempo è arrivata la rimonta dei torelli. Inutile il gol di Marello nel finale. Adesso l’avversario, ai quarti di finale, sarà l’Inter di Christian Chivu. Torino-Inter, gara secca, si giocherà il 10 gennaio 2024. Inter che ha battuto agli ottavi l’Atalanta, con il punteggio di 3-1. Di seguito gli altri accoppiamenti.

Coppa Italia Primavera: gli accoppiamenti

Le altre squadre che hanno avuto acceso ai quarti sono: Milan, Roma, Sassuolo, Fiorentina, Napoli e Lazio. Le partite sono le seguenti: Fiorentina-Milan, Roma-Sassuolo e Lazio-Napoli. In semifinale, la vincente di Torino-Inter affronterà la vincente di Lazio-Napoli. Lo scorso anno, il cammino del Toro si era fermato proprio ai quarti di finale. Toro che stava vincendo 2-0 contro il Genoa, poi ha perso 2-4. L’Inter è una squadra complicata da affrontare. In campionato, in trasferta, il 29 settembre 2023 i granata hanno perso 4-0.