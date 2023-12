Al termine della vittoria di Coppa Italia sull’Udinese, Giuseppe Scurto ha analizzato la prestazione dei suoi

Il Torino Primavera accede ai quarti di finale di Coppa Italia. I granata hanno battuto l’Udinese in rimonta, grazie alla doppietta di Franzoni e al gol di Savva. I bianconeri erano riusciti a passare in vantaggio con Russo nel primo tempo. Poi quando il Toro si è portato sul 3-1 è stato Marello, direttamente da calcio di punizione, ad accorciare le distanze. 3-2 il risultato finale: ora i ragazzi di Scurto affronteranno ai quarti l’Inter, che ha superato l’Atalanta agli ottavi. Al termine del match Giuseppe Scurto ha analizzato la gara dei suoi.

Le parole di Scurto al termine di Udinese-Torino

“Nel primo tempo siamo andati un po’ più in difficoltà anche per il nuovo modulo che ho deciso di adottare. Ho preferito lasciare spazio a qualche ragazzo che ha giocato di meno e abbiamo giocato con uno schema a cui non siamo molto abituati. Nel secondo tempo la squadra ha fatto molto meglio, abbiamo reagito e creato tante occasioni da gol. Potevamo chiuderla molto prima, ma nel complesso penso che abbiamo fatto una buona gara. Anche Marchioro che ha giocato poco oggi ha fatto molto bene. Siamo soddisfatti”.