Il Torino sfida l’Udinese per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera: la cronaca in diretta della gara

Tutto pronto per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. Il Torino di Giuseppe Scurto ospita l’Udinese, al decimo posto del gruppo A di Primavera 2. I granata, in caso di passaggio del turno, sfideranno la vincente tra Atalanta e Inter: calcio d’inizio fissato alle ore 12:00.

Coppa Italia Primavera, la cronaca in diretta di Torino-Udinese

Calcio d’inizio in programma alle ore 12:00

Coppa Italia Primavera, Torino-Udinese: il tabellino

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

TORINO (4-4-2): Bellocci; Marchioro, Keita, Bianay Balcot, Antolini; Savva, Ruszel, Silva, Muntu; Franzoni, Njie. A disposizione: Cabella, Acar, Desole, Ciammaglichella, Perciun, Longoni, Azevedo Mendes, Bonadiman, Gabellini, Zaia, Dalla Vecchia. Allenatore: Giuseppe Scurto

UDINESE: Malusa, Scaramelli, Palma, Nwachukwu, Nuredini, Bozza, Barbaro, Zune, Asante, Pejicic, Russo. A disposizione: Mosca, Corsa, Barbana, Lazzaro, De Crescenzo, Baricchio, Marello, Bonin, Panagiotakopoulos, Tedeschi. Allenatore: Igor Bubnjic

Coppa Italia Primavera, Torino-Udinese: il prepartita

Ore 11:30 – Mezz’ora al fischio d’inizio degli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. Torino e Udinese sono già scese in campo per il riscaldamento. Il passaggio del turno sarebbe un traguardo importante per gli uomini di Scurto, reduci da una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare.

Coppa Italia Primavera, le formazioni UFFICIALI di Torino-Udinese

Coppa Italia Primavera, Torino-Udinese: dove vederla in TV e streaming

La partita di Coppa Italia Primavera Torino-Udinese in diretta sarà trasmessa dal club su Torino Channel.