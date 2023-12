La Primavera di Scurto sta per fare il suo esordio in Coppa Italia, l’avversaria è l’Udinese, squadra di Primavera 2

Continua la stagione della Primavera del Torino, guidata da Giuseppe Scurto. Nella giornata di mercoledì 6 dicembre, alle ore 12:00, il Toro farà il suo esordio in Coppa Italia Primavera. Avendo disputato i playoff in Primavera 1 lo scorso anno, i granata partono subito dagli otttavi di finale. La squadra avversaria è l’Udinese, squadra che milita in Primavera 2, dopo la retrocessione della scorsa stagione. Torino-Udinese si giocherà al “Campo Valentino Mazzola” di Orbassano. Chi vince, affronta la vincente di Inter-Atalanta. I granata, arrivano da due risultati utili consecutivi in campionato. Dopo la sconfitta esterna per 2-0 contro la Lazio, sono arrivati 4 punti tra Fiorentina (vittoria per 2-1) ed Hellas Verona (pareggio per 3-3). Toro che si trova attualmente all’8^ posto in classifica. L’obiettivo è quello di battere l’Udinese e accedere ai quarti di finale. Sfida che vede i granata favoriti. Potrebbe esserci un po’ di turnover nel Torino.

Udinese: voglia di ritorno

Dopo la retrocessione, Jani Sturm ha lasciato la squadra. Adesso l’allenatore è l’ex giocatore croato Igor Bubnjic. I bianconeri sono nel girone A e sono 10^ in classifica (su 16 squadre) a 12 punti. Guida la classifica la Cremonese con 30 punti. C’è voglia di tornare subito in Primavera 1, ma non sarà facile.

Il percorso nella stagione 2022/2023 del Torino

Nella scorsa stagione, il Toro ha fatto benissimo in campionato, ma poteva fare meglio in Coppa Italia. Il primo turno e il secondo turno sono stati passati senza problemi: Torino-Como 5-0 e Torino-Cremonese 4-1. Agli ottavi di finale poi, Cagliari-Torino è finita con il punteggio di 1-2. Ai quarti di finale però, contro il Genoa (l’anno scorso in Primavera 2), una clamorosa sconfitta. Il Toro ha perso 2-4, ma vinceva 2-0.