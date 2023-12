Hellas Verona-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Scende il campo il Torino Primavera, che dopo la vittoria contro la Fiorentina affronta l’Hellas Verona per quella che, in caso di vittoria, sarebbe una partita che potrebbe significare molto per i torelli. I ragazzi di Scurto si trovano in questo momento al 9° posto in classifica, con gli stessi punti dell’Empoli che è dentro la zona playoff ma dietro a causa della differenza reti minore. Segui in diretta Hellas Verona-Torino su Toro.it.

Primavera, Hellas Verona-Torino: la diretta

47′ GOOOOOOOL del Torino. Rete di Ciammaglichella

46′ SOSTITUZIONE Verona: fuori Dalla Riva, dentro De Franceschi

Secondo tempo

45+1′ Finisce qui il primo tempo. 2-1 per i padroni di casa

45′ Concesso un minuto di recupero

40′ Altra grandissima parata di Toniolo su un colpo di testa di Ruszel

39′ Punizione insidiosa del Toro, ma gran parata di Toniolo

37′ Ammonito Szimionas

32′ Tiro di Silva da fuori area, ribattuto da un difensore del Verona

30′ Ammonito Dalla Riva

29′ Grande occasione per il Torino. Bella giocata di Ciammaglichella sulla destra, passaggio in mezzo e conclusione di Longoni che sbatte su Toniolo

23′ Più presente in attacco in questa fase il Torino, che non riesce però a trovare la rete del pareggio

16′ Toro vicino al pareggio con Silva. Il numero 21 da posizione ravvicinata non è riuscito a trovare la porta

15′ Conclusione di Dentale, terminata alta di poco

13′ Si sono abbassati i ritmi dopo un inizio di partita incredibile

4′ Ancora gol del Verona, con Cisse.

3′ Gran tiro da fuori area di Longoni, con Toniolo che non ha potuto fare nulla

3′ GOOOOOOOLL del Torino. Ha segnato Longoni.

1′ Subito in vantaggio il Verona. Rete di Diao Balde.

1′ Inizia la partita

Primo tempo

Primavera, Hellas Verona-Torino 2-2: il tabellino

Marcatori: 1′ Balde Diao (V), 3′ Longoni (T), 4′ Cisse (T), 47′ Ciammaglichella (T)

Primavera, Hellas Verona-Torino: il prepartita

Ore 12:30 Mezz’ora al fischio d’inizio della sfida tra Hellas Verona e Torino. Le squadre sono già scese in campo per effettuare il riscaldamento. 3 punti oggi sarebbero di vitale importanza per i granata, che vincendo si porterebbero in piena zona playoff in attesa dei risultati degli altri campi.

Primavera, Hellas Verona-Torino: le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA: Toniolo, Rigo, Dalla Riva, Patanè, Dentale, Diao Balde, Szimionas, De Battisti, Corradi, Minocci, Cisse. A disposizione: Marchetti, D’Agostino, Ajayi, De Franceschi, Agbonifo, Caneva, Trevisan, Albertini, Pavanati, Eyeh, Vermesan. Allenatore: Sammarco.

TORINO: Bellocci, Bianay Balcot, Ruszel, Rettore, Acar, Ciammaglichella, Longoni, Silva, Mendes, Dellavalle, Gabellini. A disposizione: Cabella, Savva, Perciun, Bonadiman, Njie, Dalla Vecchia, Keita, Muntu, Franzoni, Marchioro, Antolini. Allenatore: Scurto.

Primavera, Hellas Verona-Torino: dove vederla in TV e streaming

La partita del campionato Primavera Hellas Verona-Torino in diretta sarà visibile su Sportitalia Live 24, canale disponibile sull’app di Sportitalia.