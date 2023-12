I ragazzi di Giuseppe Scurto si preparano ad affrontare il Verona dopo la vittoria casalinga contro la Fiorentina

Il Torino Primavera prosegue la preparazione in vista della gara contro il Verona, in programma sabato 2 dicembre alle ore 13:00. I ragazzi di Scurto andranno alla ricerca della seconda vittoria consecutiva, dopo quella ottenuta contro la Fiorentina. A decidere il match contro i viola sono state le reti di Ruszel e Gabellini, che ha risposto al momentaneo pareggio di Sene su calcio di rigore. Tre punti importanti che hanno proiettato il Toro verso un posto ai playoff scudetto, a pari punti con Empoli e Atalanta a quota 18. Ora per i ragazzi di Scurto sono chiamati all’esame Verona, per continuare la risalita in classifica.

Come sta il Verona

I gialloblù di mister Sammarco non stanno attraversando affatto un buon momento. La classifica ne è la concreta dimostrazione: solo 11 punti in 11 giornate disputate e tredicesimo posto in campionato, a -7 dal primo posto utile per i playoff. Gli scaligeri hanno vinto una sola gara, quella all’esordio stagionale contro la Juventus. 3-2 il risultato finale in favore dei ragazzi di Sammarco, che per due volte hanno rimontato i bianconeri. Poi il buio: 4 pareggi e 2 sconfitte nelle successive 6 gare, l’ultima contro la Roma. A complicare ulteriormente le cose per l’Hellas l’espulsione di Rihai contro i giallorossi, che impedirà al centrocampista di essere a disposizione contro la squadra allenata da Scurto.

Per il Toro sarà dunque una ghiotta occasione per continuare a macinare punti, ma i granata non dovranno commettere l’errore di sottovalutare un avversario che sì è in difficoltà, ma che sarà affamato di punti. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 18 marzo scorso: finì in pareggio, con le reti firmate da Caia e di Ciammaglichella.