Le parole del tecnico della Primavera Giuseppe Scurto dopo Torino-Fiorentina, vinta con il risultato di 2-1

Vittoria importante per il Torino Primavera, che dopo il passo falso di due settimane fa contro la Lazio è tornato a ottenere 3 punti contro la Fiorentina, fondamentali per risalire la classifica. Partita iniziata bene con la rete del vantaggio segnata da Ruszel. Nel secondo tempo gli ospiti sono riusciti a pareggiare con un calcio di rigore, ma al 25′ ci ha pensato Gabellini a mettere in rete il pallone del definitivo 2-1. Molto soddisfatto Scurto, che al termine della sfida ha rilasciato delle dichiarazioni.

Le parole di Scurto

“Abbiamo disputato un’ottima partita in entrambi i tempi di gioco. Siamo stati bravi a reagire e a rimanere lucidi nonostante l’episodio arbitrale che ci ha sfavoriti. Il risultato finale è giusto per la mole di gioco espressa, le tante assenze potevano condizionarci ma i ragazzi che sono scesi in campo oggi hanno dimostrato il loro valore”.