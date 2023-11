Torino-Fiorentina, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Fiorentina è il match vedrà di fronte due squadre dalle quali ci si aspettava di più in questa primissima parte di stagione. I granata di Scurto faticano a trovare continuità, la squadra toscana invece si trova addirittura in zona retrocessione, con soli sette punti in dieci gare. Solo pochi mesi fa i viola erano in finale scudetto, la partita poi vinta dal Lecce di Coppitelli. Segui in diretta Torino-Fiorentina su Toro.it.

Primavera, Torino-Fiorentina, il prepartita

Ore 12.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio di Torino-Fiorentina. Le squadre sono in campo per il riscaldamento, pronte ad affrontarsi in una gara fondamentale per entrambe. Al Toro serve un successo per agganciare la zona playoff, ai Viola i tre punti garantirebbero un balzo in avanti considerata la delicatissima posizione in classifica.

Primavera, Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

TORINO: Bellocci, Bianay Balcot, Ruszel, Rettore, Padula, Ciammaglichella, Longoni, Silva, Mendes, Dellavalle, Dalla Vecchia. A disposizione: Cabella, Acar, Desole, Perciun, Bonadiman, Gabellini, Njie, Di Paolo, Muntu, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

FIORENTINA: Martinelli, Vigiani, Biagetti, Comuzzo, Sene, Romani, Rubino, Braschi, Fortini, Amatucci, Harder. A disposizione: Vannucchi, Scuderi, Vitolo, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Elia, Ievoli, Caprini, Puzzoli, Padilla. Allenatore: Galloppa.

Primavera, Torino-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming

La partita del campionato Primavera Torino-Fiorentina in diretta sarà visibile su Sportitalia, canale 60. La gara sarà anche disponibile in streaming, sul sito di Sportitalia.

Primavera, Torino-Fiorentina, la diretta

Calcio d’inizio alle ore 13