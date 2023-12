I Torelli dopo aver passato il turno di Coppa battendo 3-2 l’Udinese si troveranno come avversario il Cagliari

Dopo aver superato gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera contro l’Udinese il 6 dicembre, oggi alle 15 i granata affronteranno in casa il Cagliari. La squadra sarda fino ad ora ha condotto un campionato praticamente identico a quello della squadra piemontese; infatti gli isolani sono appena 3 posizioni più in basso in classifica avendo fatto 18 punti. I prossimi avversari del Toro però a differenza dei ragazzi di Scurto sono già stati eliminati dalla Coppa Italia, uscendo al secondo turno contro la Cremonese. I granata primavera sono il migliore attacco del campionato giovanile insieme all’Inter primo in classifica, avendo segnato ben 25 gol da inizio stagione; purtroppo però i granata sono una delle squadre che ha subito più gol, ben 23: più gol subiti tra le prime 13 in classifica insieme alla Juventus. La squadra si Scurto sta facendo un campionato tutto sommato positivo anche se decisamente inferiore alla scorsa stagione in cui i granata erano riusciti a totalizzare ben 63 punti in 34 partite arrivando secondi in classifica.

La stagione del Cagliari

I rossoblù sono in undicesima posizione con 5 vittorie 3 pareggi e 4 sconfitte totalizzando 18 punti, appena uno in meno dei granata. Dopo 12 partite gli isolani hanno subito 21 gol, due in meno rispetto al Toro, e hanno segnato 17 gol ben 8 in meno della squadra di Scurto. Nelle loro ultime 5 partite di campionato la squadra di Cagliari ha pareggiato 1-1 contro l’Empoli lo scorso sabato, vinto 4-2 contro il MIlan, perso 2-0 contro la Roma, vinto 2-1 contro il Lecce e perso 4-0 contro il Genoa. In mezzo a queste partite c’è stata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese per 2-1.

Caccia a una posizione playoff

I granata dovranno fare attenzione agli isolani che cercheranno in ogni modo di vincere per guadagnare posizioni in classifica. I granata statistica1mente sono stati più efficaci in attacco ma hanno concesso di più in difesa. A questo punto della stagione il divario in classifica è ovviamente ancora poco e ogni squadra può puntare ad arrivare abbastanza ovunque. I granata per esempio sono a meno 7 dalla prima posizione.